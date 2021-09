Va por el Tercer Informe, la síndica procuradora Bojórquez Mascareño

Informe y mensaje. Si todo resulta conforme a lo planeado, el próximo jueves 30 de septiembre presentará su tercer informe de actividades la síndica procuradora, Elsa Isela Bojórquez Mascareño. Será el último ejercicio de información pública que realice la funcionaria, que inició como una de las integrantes de mayor confianza en el equipo del alcalde Luis Guillermo Benítez Torres y terminó siendo un elemento de constante crítica y conflicto. La relación entre ambos actores se deterioró tanto a lo largo de los tres años de administración, que el munícipe terminó siendo sancionado por los tribunales por violencia de género ejercida en contra de Bojórquez Mascareño. Se espera que además de su reporte de actividades, la síndica procuradora dé un mensaje a los mazatlecos con una visión crítica sobre la administración que trascenderá otros tres años en el Ayuntamiento. No es difícil imaginar lo que pudiera decir, tomando en cuenta que en reiteradas ocasiones afirmó que Benítez Torres había perdido el rumbo.

Una militante de a pie. María Inés Pérez Corral será la subsecretaría de Bienestar en el próximo Gobierno de Rocha Moya, quien ya había sido invitada a formar parte de su gabinete por parte del alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, y ella rechazó debido a que se considera como una mujer de ideales y principios, y decidió no sumarse en su momento, para evitar dificultades, porque rechaza cualquier acto de corrupción.

Es importante mencionar que María Inés se mantenía como fuerte aspirante para participar como candidata a la presidencia de Morena Sinaloa, y que, a consecuencia de la pandemia de Covid-19, se vinieron abajo las asambleas, pero firme en su propósito, estuvo en la reunión que encabezó recientemente Gibrán Ramírez, presidente de Red Morena, quien viaja por el país para organizar al partido en los estados. María Inés Pérez se define como una “locomotora para trabajar” y se compromete a dar resultados. A muchos ciudadanos le agrada la idea de que le hayan dado una oportunidad a Pérez Corral, ya que ha sudado la camiseta de Morena, la cual trae muy bien puesta y ya era hora de que le reconocieran esa incondicionalidad.

Invadiendo tareas. Más de 3 mil delitos se han registrado en los primeros meses de este año en comparación con el año anterior. Mientras que el secretario de Seguridad Pública Estatal, Cristóbal Castañeda Camarillo, presume que han bajado los homicidios dolosos, en este años se han incrementado los delitos contra la familia, contra la libertad personal, contra el patrimonio, los accidentes de auto y los feminicidios. Si bien, él se dice satisfecho por el desmantelamiento de laboratorios donde se fabricaban fentanilo y metanfetaminas, su deber esta más en los delitos del fuero común. Mientras él se preocupó por realizar tareas del Gobierno Federal, hay zonas en las que no se puede ingresar por el autogobierno, hay colonias donde los habitantes tienen temor y hay muchos hogares en los que están llorando por las personas desaparecidas que fueron levantadas. Si es cierto que se le dará otra oportunidad y continúa en el gabinete de Rubén Rocha Moya, que presuma con hechos que en Sinaloa se acabaron los levantones, los feminicidios y los desplazamientos por la violencia, porque allí está quedando a deber.

Difícil de creer. Que el Partido del Trabajo no es empleado de Morena en Sinaloa, asegura el diputado federal Leobardo Alcántar. En la marcha se va a saber porque ya ha quedado demostrado que los diputados en muchas ocasiones hacen sus alianzas y ven por sus intereses, aunque con esto no le hagan caso a los líderes del partido. El rompimiento con Morena es a nivel local porque, a nivel federal, se dicen aliados de Andrés Manuel López Obrador. Lo cierto es que en Sinaloa, Leobardo acumuló varias inconformidades, ya que algunos candidatos aseguran que no les entregó recursos y que los dejó que se rascaran con sus propias uñas, y esto fue lo que no les ayudó para acumular más votos. En Sinaloa, sin duda, el PT tendrá que refugiarse en una bancada para acordar las iniciativas porque, de otra forma, sería muy difícil avanzar.