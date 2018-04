Va por la cuarta y la revancha. Como en su primera vez como candidato en 1989, Alejandro Higuera volvió a registrarse por cuarta vez para la alcaldía, diciendo que ya aprendió de los errores y que todo es perfectible. Mientras, reitera que no está inhabilitado como procedió con el dictamen de la exsíndica Lourdes Sarabia por el caso del tiburonario, con lo que los funcionarios municipales que lo inhabilitaron ahora están en la misma jugada, ya que el alcalde con licencia Fernando Pucheta será su contrincante en las contiendas. Las confrontaciones no se harán esperar, mientras que Higuera se pronunció a no caer en provocaciones es bien sabido que Pucheta se “prende” ante cualquier mitote.

Ni picha ni cacha ni deja batear. La diputada Paquis Campa echó a perder los acuerdos de la dirigencia PRI-Panal al declinar de forma repentina y sobre tiempo límite para registros en el INE para participar como candidata de unidad a la citada coalición por la alcaldía de San Ignacio. La decisión de la diligencia fue dejar fuera de la posibilidad al actual alcalde Luis Fernando Sandoval Morales y al líder ganadero Iván Ernesto Báez Martínez para abrir pasó sin despeinarse a la diputada Campa. Sin lugar a dudas metió en grandes apuros a los partidos PRI y Panal, pues no encuentran aspirante mujer que acepte sus ofrecimientos para candidatas a la alcaldía. Como premio a su inmadurez política, la maestra Campa presiona a las dirigencias para ir en la lista de las pluris al Congreso del Estado, encabezando la lista. ¡Ver para creer!

No pasa nada. Pareciera que el vicefiscal en la zona sur, Cruz Alejandro Flores, vive en un estado donde no pasa nada. Esto porque cuando reporteros de la fuente acudieron a pedir informes de los sucesos violentos que ocurrieron el miércoles, mandó a decir por medio de su vocera que no tenía reportes de nada. O el funcionario estatal se reservó en atender a los periodistas o sus investigadores no le informan de lo que está ocurriendo en el puerto.

Se brinca las trancas. Quien pudiera estar violentando la Ley Electoral del Estado y la propia Constitución de la entidad es la síndica procuradora de Concordia, Teresita de Jesús Salazar Ramírez, ya que ayer por la tarde se registró para reelegirse en este cargo junto con el alcalde con licencia José Felipe Garzón López sin haber solicitado licencia Salazar Ramírez para separarse del cargo al cabildo del que forma 90 días antes de la elección, tal y como lo marcan las leyes en el estado, por lo que de impugnar los partidos de oposición y alzar la voz los regidores, se podría afectar la planilla de Garzón López. Siguiendo con el tema del registro de Garzón López, llamaron la atención muchos detalles, el primero que la diputada suplente y colega de Encima del presidente municipal no asistió al evento al igual que expresidentes municipales afiliados al tricolor, ni síndicos y comisarios de las comunidades del municipio, así como los regidores de afiliación priista. ¿Abandonarían el barco por temor a hundirse?

Mal augurio. El complicado proceso de registro de candidaturas augura una complicada y polémica campaña electoral. Los partidos se dejaron ver desunidos, indecisos, incapaces de sacar campañas de unidad. Las fracturas y las disputas internas se hicieron evidentes, afectando más la imagen de los partidos en la entidad con escandalosos manoteos de candidaturas como las reportadas en el PAN y las luchas intestinas en el PRI por los cotos de poder.