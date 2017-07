Un grupo de ciudadanos protestó ayer en la sesión del Congreso del Estado para mostrar su inconformidad por la intención de los legisladores priistas de reformar el artículo 37 de la Constitución de Sinaloa en lo referente a las cuentas públicas del gobierno estatal y de los municipios de Sinaloa. Es tal su rechazo a la iniciativa de que la Auditoría Superior del Estado dictamine las cuentas públicas y no los diputados locales de la Comisión de Fiscalización, que los ciudadanos les aventaron unos billetes falsos a las curules de los legisladores.Las Comisiones Unidades y de Gobernación ya dictaminaron en forma positiva la iniciativa. Va porque va con el acotamiento de que el pleno del Congreso del Estado no pierde la facultad de revisar, aprobar o rechazar las cuentas públicas. Los sinaloenses no entienden bien a bien las razones del cambio, por lo que les entra la sospecha de que algo pretenden ocultar.El argumento de que lo contempla el Sistema Nacional Anticorrupción es falso. Sin embargo, no es nada esperanzador si el sistema sigue igual, porque si la mayoría priista y sus aliados pretenden aprobar una cuenta pública plagada de irregularidades, se hace sin ningún rubor, como lo van a hacer para reformar la Constitución, pese al rechazo de los ciudadanos, como ocurrió ayer en la sesión.