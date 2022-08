Vacacionan funcionarios antes del año

Muchos de los funcionarios de gobierno del actual gabinete municipal no tienen el año laborando, pues será hasta el 1 de noviembre que lo cumplan, y aunque el oficial mayor hizo el comentario de que nadie de ellos saldría hasta que se llegara esa fecha, algunos aprovecharon que todo fue de palabra para irse, como fue el caso de la directora de Recursos Humanos, Quendy Aurora Sañudo Ríos, quien decidió tomarse dicho periodo de asueto. En el caso del alcalde Martín Ahumada Quintero se precisó que lo de él no eran vacaciones, sino solo un permiso sin goce de sueldo para ausentarse por asuntos familiares, y aunque el secretario del Ayuntamiento Adán Camacho Gámez aseguró que solo se iba por tres o cuatro días, la realidad es que se fue por 10, pues algunos regidores confirmaron la información, así que el secretario tal vez no estaba muy enterado, o simplemente no quiso decir la verdad.

ALGO ESTÁ PASANDO en el Ayuntamiento que los funcionarios se están enfermando al mismo tiempo, pues ya se había manejado en este mismo espacio que el tesorero Marco Antonio Báez Rochín fue hasta internado al presentar problemas de salud, pues ahora resulta que el director de Egresos, Joel Villanueva, también se unió a la lista de los servidores convalecientes. Es entendible que es mucha la presión que pueden tener algunos directores de área, y que eso puede repercutir en su salud, pero también los que llegan saben que esa posibilidad va implícita, incluso se habla de que la ausencia de 10 días del presidente municipal pasa también por un tema de ese tipo, por ende necesitaba separarse un tiempo del cargo, esperando que vuelva revitalizado y resuelva el montón de asuntos pendientes que debe tener sobre su escritorio.

NADA CONTENTA ESTÁ la ciudadanía con los trabajos que realiza la Jumapag, y esto lo hacen notar en sus redes sociales, donde hace algunos días una persona expuso los trabajos realizados por la calle Alberto Kremer, en el fraccionamiento Margaritas, donde da muestras de cómo estaba la calle antes de realizar los trabajos, pues se podía transitar sin problemas, y una vez que intervino el personal de la Junta quedó obstaculizada, por lo que llamó a concluir los trabajos y no solo bachear con arena, sino con el material idóneo para evitar que sea un problema a futuro.

A RAÍZ DE LA ADVERTENCIA que se dio a conocer ayer en el centro de la ciudad, al detectarse un socavón por la avenida Juan Carrasco y calle Cuauhtémoc, las quejas por el pésimo estado de la vialidad no se hicieron esperar, y en el afán de que las autoridades intervengan y den una solución empezaron a señalar otros puntos de la ciudad donde se han formado otros socavones y no se ha hecho nada, tal es el caso de la calle Cristóbal Colón, donde han reportado uno desde hace meses, otro está por la avenida Guillermo Nelson y por la Allende hay otro hoyo que bien pudiera ocasionar un accidente, pero tal parece que no los han detectado.