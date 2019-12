Vacaciones y pendientes. Los 6 mil 400 trabajadores sindicalizados del Gobierno del Estado están que brincan de alegría porque ya les pagaron los aguinaldos y ayer salieron de vacaciones; y solo están esperando que para hoy o a más tardar el lunes les paguen todas las participaciones de las áreas recaudatorias para quienes laboran en el Sates, Catastro, Registro Público de la Propiedad, Vialidad y Transportes, Registro Civil, Alcoholes y Dirección del Trabajo, y que cada día 24 de mes se los pagan, pero como se cruza con el periodo vacacional, lo esperan para hoy, para tener ese dinero para cubrir los gastos de Navidad y Fin de Año. Además, el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado (Stase) está en espera de que el Gobierno estatal les pague el gasto corriente de la organización, del Figlostase, de la Junta de Administración de Fondos Especiales (JAFE) y finanzas para cerrar bien el año. Con ese recurso del gasto corriente, esperan pagar más de 400 préstamos de JAFE, más los créditos que entrega el Figlostase y para que el sindicato finiquite los pendientes que tiene con los proveedores. Se acerca la Navidad, y hay muy buen ánimo para pasar estas fiestas decembrinas.

En redes. Las benditas redes sociales jugaron un papel fundamental en las elecciones del año 2018 e influyeron en los resultados, favorables a los candidatos de Morena, impulsados por Andrés Manuel López Obrador, que logró algo nunca antes visto. Para los comicios del 2021, cuando los sinaloenses voten por el próximo gobernador, esta herramienta de comunicación jugará un papel clave para la promoción de los candidatos y el llamado al voto. Algunos de los actores políticos que aspiran a suceder a Quirino Ordaz Coppel han trabajado en sus redes sociales para difundir sus actividades, ganar seguidores y generar reacciones. EL DEBATE se encargó de hacer un análisis de los principales actores políticos por medio de la herramienta CrowdTangle, que mide el impacto de redes sociales en todo el mundo. De todos los que fueron analizados, Gerardo Vargas Landeros, coordinador regional de las Redes Sociales Progresistas, es quien acumula más me gusta o likes en su página de Facebook, con 483 mil. Y entre los personajes que más me gusta tienen se encuentra el secretario de Pesca y Acuacultura del Gobierno del Estado, Sergio Torres Félix, con 245 mil; seguido por Jesús Valdés Palazuelos, dirigente estatal del PRI, con 103 mil; y Héctor Melesio Cuen, líder del Partido Sinaloense, con 93.4 mil me gusta. Entrando el año, viene un último esfuerzo en busca de obtener la candidatura por la gubernatura, porque para el último trimestre del 2020 ya se tendrán perfilados a los abanderados, y dentro de poco más de un año iniciarán las precampañas.

Matrimonios igualitarios. El Congreso del Estado ha tenido muchos reveses jurídicos en este año, y ahora hay que sumarle otro, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió a favor de un amparo interpuesto en contra de la no aprobación del matrimonio igualitario en el Congreso del Estado. Al analizar el recurso presentado, la Corte declaró que hubo una omisión del Poder Legislativo al no garantizar el derecho de la unión legal entre personas del mismo sexo, y mandata que los diputados locales vuelvan a legislar en ese sentido; así que entrando el año volverá a ser tema de discusión en el Palacio Legislativo, y todo indica que no tendrán opción más que aprobarlo.

Apenas así. La directora del Instituto Sinaloense de las Mujeres, Reyna Araceli Tirado Gálvez, no se ve por ningún lado, a menos que sean eventos sociales y de lucimiento, pero no ha sido vista defendiendo las causas de las mujeres, y menos para condenar feminicidios, que han sido muchos en el tiempo en que ella ha estado al frente del Ismujeres. Pero las únicas ocasiones en que Tirado Gálvez ha alzado la voz han sido cuando es criticada por su pésimo desempeño; y precisamente ayer lo hizo ante los comentarios que hizo en su contra la diputada federal de Morena Merary Villegas Sánchez, a quien acusó de que declara a medios de comunicación, pero desde el Congreso de la Unión no ha sumado apoyos a favor de las políticas públicas de género, y ya tiene 16 meses como legisladora y no ha aportado resultados a favor de las niñas y las mujeres de su estado. Apenas así reaparece, para responder y criticar a quienes hablan en contra de ella.