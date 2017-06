Valenzuela completó más del 25 % de sus 424 juegos

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- “No creo en las matemáticas”… Albert Einstein.--o-o-o-o-** No obstante la protesta cara a cara del portocruzano Asdrúbal Cabrera (Mets), ante el mánager Terry Collins, sigue alineándolo en segunda base desde su regreso de la lesión. Cabrera era el shortstop regular, pero ahora utilizan a José Reyes, de 34 años, pero con promedio al bate de 202, vuela ya hacia el retiro obligado. Asdrúbal, a los 31 años, está en lo mejor de su carrera, bateando para 269. El venezolano ha pedido a su agente, Alan Nero, que exija un cambio de equipo… ¡Amanecerá y veremos, como quien dice!...** Total los Mets parecen entregados a no buscar más nada que poder terminar la temporada jugando.** De Fernando Ballesteros, “Puro Beisbol”…:“Según Elías Sport Bureau, de cada 100 juegos en Grandes Ligas, los pitchers abridores completaban un 25.3 % en los años 70’s; en los 80’s bajó la estadística a 15.6 %; en los 90’s a 7.4 %; en la década pasada a 3.6 %; el año anterior a 1.7 % y actualmente está en 1.4 %”…** O sea que de cada 100 apariciones menos de dos completos. Fernando Valenzuela tiró 20 veces los nueve innings en 1986, el 70 % de sus 34 aperturas; y en su carrera completó 113 de 424 juegos, más del 25 %...¡Pero hay que ser de Etchohuaquila!...-o-o-o-“Tanto como las matemáticas se refieran a la relatividad, no estarán en lo cierto; tanto como si estarán en lo cierto, cuando no se refieran a la relatividad”… - Albert Einstein.--o-o-o-o-** Durante este fin de semana subirán los Medias Rojas al valenciano Eduardo Rodríguez, quien desde el primero de junio lanza por las menores en período de rehabilitación debido a sus dolencias en la rodilla derecha. A los 24 años de edad, en dos temporadas, más lo que va de esta, tiene récord de 17-15, 4.10…** Después de conectar incogibles en 35 juegos consecutivos (el récord en la Liga Mexicana son 36), el guaireño Daniel Mayora (Generales de Durango) cayó en cama por varicela…** El comisionado Rob Manfred pasará a la historia por ver aumentar el tiempo de los juegos en Grandes Ligas, mientras él anuncia día tras día que trata de reducirlo. Este año el promedio es de tres horas cinco minutos, tres minutos más que el mayor número anterior. También será famoso en los recuerdos míster Manfred, por abusar de Pete Rose, quien hace 30 años fue execrado del beisbol, y él con condena a seguir castigado…** Hacía tiempo que un pelotero mediocre de las menores no recibía tanto espacio de los medios como Tim Tebow (Mets), recién subido de clase A baja a clase alta. Por supuesto, su fama es por lo que hacía en el futbol americano…-o-o-o-o-o-“La ciencia es algo maravilloso, siempre que no necesites vivir de ella”… Albert Einstein.-Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.