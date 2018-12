Van a estar bien buzos con los apoyos al campo

Algunos diputados federales y líderes de movimientos agrícolas están interesados en los recursos del presupuesto federal del campo, por lo que afirmaron que estarán muy atentos a que se apliquen los apoyos y que, de ser necesario, denunciarán a quienes hagan mal uso de ellos. Interesados en reportar las anomalías de estos hechos, favor de reportarse con Benjamín Valenzuela, líder agrícola de Plan de Ayala, al ‘fon’ 016688-12-0823

> No más calles enlodadas

Los vecinos del fraccionamiento Las Flores 3, en la ciudad de Los Mochis, andan todos angustiados buscando aunque sea escombro pa’ poner en sus calles, porque alegan que hasta parecen chiqueros del lodazal, y que los terronzotes que tienen no dejan ni caminar a gusto, mucho menos andar en ‘baica’, moto o carro. Ahí si usted sabe de alguien que quiera ponerse la del Puebla con un poco de escombro o se quiere poner ‘guapo’ con balastre, échele el fonazo al chaca de Obras Públicas municipales, Carlos Fierro, al (668) 816 50 06, pa’ que haga el favor de llevárselo y distribuirlo machín por las calles.

> Que se aplique

Al director de Servicios Públicos en Guasave, Gerardo Rolando Gálvez Favela, lo traen a raya pa’ que agilice las gestiones y que se realicen trabajos de reparación de alumbrado en la zona poniente de la ciudad, y de pasada, pa’ que vea pa’ cuándo se le instalarán las lámparas al bulevar Aceitunas, donde andan a oscuras. Pa’ hacerle entrega de la solicitud por escrito, acuda a su oficina, o si ya si de plano no lo encuentra, llame al (687) 872 53 94.

> No se dan abasto

La basura generada durante la Navidad trae en jaque al personal de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Salvador Alvarado, que no se da abasto con la limpieza, ya que hacen falta más unidades para la recolección ante el basurero que se generó. Es por eso que, este año, el presidente municipal Carlo Mario Ortiz Sánchez no va a ignorar esta necesidad en el taller municipal y les va a echar la mano, por lo que está buscando las mejores ofertas, ya que el gasto de mantenimiento es constante. Para las mejores ofertas, comunicarse al ‘fon’ (673) 732 06 38.

> Pobre ‘presi’

Que alguien le recomiende, por favor, una buena limpia al alcalde de Escuinapa, Emmet Soto Grave. Y es que es el munícipe es al que más difícil le salió el inicio de su administración, que casi estaba en la parálisis, sin la capacidad de pagar la nómina, cuya Junta de Agua Potable estaba amenazada con cortes de energía por parte de la CFE, y obras de pavimentación detenidas por todo el municipio. Esperemos que el 2019 le vaya mejor. Si sabe de alguien con quien pueda acudir o si usted le sabe a esto de las limpias, aquí le dejamos el ‘fon’ al que puede comunicarse, es el (695) 953 00 19.