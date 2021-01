Van a la "escuelita" los priistas

A la escuelita. A los aspirantes priistas a las candidaturas a las diputaciones locales y alcaldías, incluidas las de Ahome, les pusieron otro atajo. Ayer, el Instituto Reyes Heroles Sinaloa los convocó a inscribirse para el examen de conocimientos básicos del PRI, pero la oportunidad de hacerlo se cerraba ayer mismo, a las 19:00 horas. Los que no son los bendecidos, pero se pusieron listos, alcanzaron a anotarse. Y si no, pues se amolaron. Los aspirantes a las diputaciones locales van a la “escuelita” hoy de 16:00 a las 17:00 horas y los que van para las alcaldías mañana de las 12:00 a las 13:00 horas. Los funcionarios que van a las diputaciones no hay problema porque ya es horario fuera del oficial, pero los “presidenciables” tendrán que pedir permiso. Y esto le pone emoción al proceso porque muchos priistas aún no saben quiénes son los “buenos” para registrarse mañana y pasado. Con el pase de lista de la “escuelita” del Instituto Reyes Heroles se va a saber quién dice ¡presente!



Impaciencia. Por lo pronto, el nerviosismo e impaciencia se apoderó de los seguidores de Álvaro Ruelas Echave, Bernardino Antelo Esper y Marco Antonio Osuna Moreno por no saber quién va al registro el viernes. Públicamente han manifestado su intención de registrarse, pero en realidad están en la espera de la definición, de la “línea”. Hay versiones que van y vienen, de unos y otros, pero que se sepa aún no se notifica a nadie, como ocurrió en el proceso en el que fue beneficiado Mario Zamora Gastélum para la candidatura a la gubernatura de Sinaloa. Así es que a seguir deshojando la margarita.

Ni la amuela. Efrén Lerma, perredista hasta que ya no vio otro “hueso pluri”, le da la razón a sus detractores. Tuvo la genial idea de una campaña en redes sociales para posicionarse con el fin de sorprender y obtener la candidatura a la diputación federal por ¡Morena! En su mensaje, corto, invita a conocerlo. Pues sí, porque nomás ha obtenido “pluris” desaparece del cuadrante. Por eso lo conocen.



Chapulín. Por cierto, al que le están pegando una exhibida es a Milo Ibarra, que quiere la candidatura de Morena a la alcaldía de Ahome. Saben que no tiene posibilidades, pero por si “las moscas” le están sacando fotos con priistas que dicen son de la campaña electoral pasada. Una en lo que parece va en avión con Mario Zamora; otra con Ernesto García Cota y otros, otra en reunión con este, Aldo Prandini y Álvaro Ruelas Echave. Y ahora anda con Morena. Qué pragmático salió.



Sin sustencia. El alcalde de Ahome, Manuel Guillermo “Billy” Chapman Morena, reapareció ayer en un acto sin mayor trascendencia para el municipio cuando hay problemas que requieren de su atención mientras siga cobrando del erario. Lo hizo al recibir a dos funcionarios del municipio de Huauchinango, Puebla, para capacitarlos en el cobro de impuestos allá. Rimbombantemente le organizaron el Taller de Capacitación en Materia de Cobranza de Contribuciones Municipales. La exageración por delante cuando no se tiene nada más que ofertar. Y todavía los “vividores” del presupuesto festejan la reaparición del alcalde nada más que con el desespero por la “barbeada” se confundieron creyendo que andaba repartiendo material rústico a dos familias en el ejido Olas Altas. Nada más que el detalle es que eran los de Participación Ciudadana. Para pifias, por aprontados, nadie les gana.

Regateo. La “justicia laboral” en el Ayuntamiento de Ahome se puso ayer de manifiesto. Trabajadores jubilados de Japama tienen esperando hasta un año para que les den el finiquito. Eso sí, para los funcionarios de la paramunicipal allegados de Chapman todos los privilegios.