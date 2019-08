Van contra factureras fantasma

La agenda del Senado está atiborrada de trabajo para cuando se reinicie el próximo periodo de sesiones, pero entre los temas principales a tratar se encuentran las reformas legales para.

Desaparecer las empresas facturas fantasmas, que sea delito grave la evasión de impuestos mediante esta simulación que le cuesta miles de millones de pesos cada año al fisco federal.

La senadora sinaloense Imelda Castro explica que también se tiene contemplada la creación del instituto para devolver al pueblo lo robado y convertir en ley que no se puedan condonar los impuestos como lo hicieron en los sexenios pasados en que grandes empresas fueron favorecidas por los expresidentes Carlos Salinas, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Esta pendiente la ley de revocación de mandato que tanta polémica ha causado entre la oposición, una nueva ley de salud para crear el Instituto de Salud para el Bienestar, con el que se pretende garantizar la salud de todos los mexicanos, así como la regulación de la cannabis o mariguana.

En la agenda del grupo parlamentario de Morena también está la ley de responsabilidades en materia de publicidad de la declaración 3 de 3, las leyes secundarias de educación para la evaluación continua del magisterio y la ley de austeridad.

Muchas de estas leyes se tienen que negociar con las fracciones priista y panista, que constituyen los grupos de oposición con más fuerza en el Senado, pero poco a poco se han venido estableciendo los consensos para sacar adelante los proyectos de la Cuarta Transformación.



Popurrí. La Confederación Nacional Campesina, la mayor organización de productores del país, se deslinda y por lo pronto no participará en el paro nacional y en los bloqueos carreteros y de aeropuertos a los que están convocando algunas organizaciones adheridas al Consejo Agrario Permanente, por considerarlas demasiado radicales y porque privilegia otras acciones para conseguir más apoyos para el campo.

Gilberto Irazoqui reconoce que hay problemas e incertidumbre entre los productores, casi o igual que en otros sexenios, pero que no los invitaron a las movilizaciones y tampoco han recibido directrices de su central campesina. Todavía no han recibido los pagos completos de la cosecha y falta que se defina la política agropecuaria, pero el trabajo no se puede descuidar en temporada de siembras.



TRICOLOR. En la contienda para la presidencia nacional del PRI que se efectuará el próximo domingo, Mario Zamora se la juega con Alejandro Moreno, es su vocero en Sinaloa y en el noroeste del país; es más: lo acaba de acompañar a una gira de proselitismo que efectuó por Baja California Sur.

“En estos momentos es la persona indicada para dirigir al partido, si no tuviera confianza no hubiera renunciado a la gubernatura de Campeche cuando todavía le quedaban dos años y medio de mandato”, asegura.



DRONES. A nivel nacional, el director de Conalep, Melchor Angulo, presume la innovadora carrera de pilotaje de drones que presentó ayer y que empezará a impartir desde ya, a partir del próximo inicio de clases. De aquí se puede replicar en otros plantes de Sinaloa y del país.