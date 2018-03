Van en serio mejoras al estadio de los Dorados

Parece que va, y muy en serio, la remodelación del estadio de los Dorados deSinaloa por parte de Gobierno del Estado con una inversión de 70 millones de pesos, que se utilizará para aumentar el aforo de las gradas y solucionar desperfectos que presenta la infraestructura del inmueble en algunas zonas.Cabe mencionar que dicho escenario es relativamente nuevo, si recordamos que fue inaugurado en tiempo récord, al construirse en tan solo tres meses en el año del 2003, en el que llegó a esta plaza el futbol profesional de la antes llamada Primera A.Pero también en esos quince años ya el equipo de casa cuenta con dos descensos, situación que ha provocado que el club sinaloense siga sin poder consolidarse como una institución de jerarquía en este negocio que se llama futbol.A ver si con este apoyo que le está brindando la actual administración que encabeza Quirino Ordaz Coppel es algo que le pique el amor propio tanto a la directiva como a los jugadores para que sean capaces de conseguir de nueva cuenta en la presente temporada su regreso a la máxima división y puedan estrenar todas las mejoras que le realizarán al Coloso del Humaya.Por lo pronto, el Gran Pez lleva un poderoso paso en el Torneo Clausura con cinco triunfos de manera consecutiva y que esta tarde-noche podría ampliarse a seis, si pueden superar en su propia cancha a los Cañeros del Zacatepec.En colofón, todo apoyo de gobierno que sirva para brindar una satisfacción colectiva, y más tratándose de futbol, sea bienvenido.Qué agradecidos nos sentimos de seguir en este medio, y más cuando nos hacen llegar escritos que hicimos mucho tiempo atrás, como esas líneas que le dedicamos en este mismo espacio a Salvador “Chavira” Ramos con motivo de su segundo año de fallecimiento en el año 2000.El recorte nos lo mandó por redes sociales Rodolfo “Popo” Ruiz Cortez, y sinceramente es algo que ya no estaba en mi mente, pero al revivirlo me dio mucha satisfacción de haberle dedicado unas líneas a mi buen Chavira, quien falleció de un infarto en la cancha jugando con el equipo Suntuas en la categoría Superveteranos.Entonces tenemos que el Chavira Ramos cumplirá el próximo 19 de diciembre 20 años de su lamentable fallecimiento. Por si ya no se acordaban, agenden esta fecha, por favor. Y gracias, amigo Popo Ruiz por guardar esos recortes de periódico.s el que nos dio al enterarnos de que el profesor Héctor “Chino” Corvera, jugador del equipo Pumas-UAS, de la categoría Platino Plus, salió muy bien de la operación que le hicieron para extirparle un riñón que ya no le funcionaba y le estaba comenzando a afectar su salud. ¡Ánimo, profe Corvera!