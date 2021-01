Van juntos el PRI, PAN y PRD

Van juntos. Obligados por las circunstancias, los dirigentes estatales del PRI, PAN y PRD acordaron ir con candidaturas comunes para alcaldes, con lo que se abre la posibilidad de que el candidato en Ahome sea para un priista. Las condiciones están dadas para ello porque los líderes y las bases priistas no sorportarían que también se la dieran a un panista como lo hicieron con la candidatura a la diputación federal y dos de las cuatro a diputados locales. Jesús Valdés, presidente del PRI en Sinaloa, reveló que van en candidatura común, lo que le pareció bien a los priistas ahomenses porque saben que llevan el gane para que uno de sus filas se quede con la candidatura. De hecho, los priistas empiezan su proceso de selección del candidato a alcalde el 14 del presente mes que es cuando sale la convocatoria.



Los gallos. Conociendo la fecha de expedición de la convocatoria, los seguidores del director del Instituto Sinaloense de Infraestructura Física Educativa, Álvaro Ruelas Echave, y del director del Instituto de Apoyo a la Investigación e Innovación, Bernardino Antelo Esper, empezaron a hacer “changuitos” para que sus “gallos” sean los favorecidos. Por lo que se guste o mande, dentro y fuera del PRI, la opinión generalizada es que de entre uno de los dos quedará la candidatura. Sin embargo, la primera señal que se enviará a los priistas y ahomenses de quién será el “bueno” para las próximas elecciones es cuando uno de los dos se separe del cargo que ostenta en el gabinete del gobernador Quirino Ordaz Coppel.



Por lógica. Con el acuerdo del PRI, PAN y PRD de ir en candidatura común a la alcaldía de Ahome, a los otros partidos, sobre todo a Morena y Partido Sinaloense se la ponen más difícil. Muchos dicen que si estos van solos no van a ganar la alcaldía y más si van con candidatos débiles. Por eso, se habla que el Partido Sinaloense busca ir con el líder electricista Domingo “Mingo” Vázquez en candidatura común con Morena, el PT y Verde Ecologista. De cuajar esto, se pondría de película la elección.



A nadar de muertito. El nombramiento de Hernán Medina como nuevo gerente general de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome no emocionó a los ahomenses de que las cosas vayan a ser diferentes en la paramunicipal. Muchos dicen que va a “nadar de muertito” para conservar el cargo hasta el fin de la administración del alcalde Guillermo “Billy” Chapman. En realidad, este no cumplió con su promesa de que rescataría la Japama sino al contrario: la hundió más. No sale de la queja de como le dejaron los del pasado, pero en su administración permeó la corrupción en la paramunicipal que ¡ya para salir se dio cuenta de ello! Ni él ni los consejeros se dieron cuenta antes.



En su mero mole. Máxima publicidad es lo que hace el presidente de la Fundación Yakar, Guillermo Algándar, al acto que presidirá de entrega de rotoplás que logró gestionar para un grupo de mochitenses ante la Congregación Mariana Trinitaria. Subió a las redes sociales una invitación para el jueves y de paso convocó a quien esté interesado en cemento y computadoras. El exregidor priista anda en su mero mole.



El regreso. Los fortenses y choicenses no tardan en ver llegar al diputado local guasavense Eleno Flores. Y es que todo indica que va a ser el candidato a diputado federal priista por el Distrito Electoral 04, además apoyado por panistas y perredistas. Los priistas, panistas y perredistas en estos dos municipios lo conocen solo de oídas. Dicen que Flores aún no sale de su asombro por la distinción que ni la esperaba del PRI, del que se había ido.