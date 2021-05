Van sobre el derroche de agua

La Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome aplicará multas a los usuarios que sorprenda desperdiciando el vital líquido ante el bajo nivel que tienen las presas regionales.

Esta es una medida para evitar el derroche del agua y obligar al cuidado de la misma.

La multa no es cualquier cosa: son más de 5 mil pesos los que tendría que pagar el irresponsable que en las actuales condiciones de escasez de agua se pone a tirarla en cosas no prioritarias.

El personal de la Japama actuará en caso de que a alguien se le sorprenda regando la calle, lavando los vehículos, algún terreno, etc.

En realidad, el gerente general de la paramunicipal, Hernán Medina, se había tardado en apretar tuercas porque el problema de la falta de agua ya tiene buen rato.

Es correcto que el operativo lo arranquen con tacto, amonestando a los infractores, pero se espera que si esa persona vuelve a reincidir en esa conducta se le aplique la sanción.

No es posible que no entiendan que es urgente racionalizar el vital líquido el cuál ya solo queda para consumo humano. Y además no se sabe con certeza cuándo ni cuánto va a llover en este verano.