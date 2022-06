La capital de los jóvenes

Culiacán es la capital del “Granero de México”. Impulsada por el poder empresarial, agrícola y su cultura. Tiene un nuevo presidente municipal. A menos de una semana en el cargo, ya se han visto distintos movimientos. Le ha dado prioridad a los pendientes que estaban en el tintero. Llegó y luego-luego Juan de Dios Gámez Mendívil, en conjunto con el gobernador Rubén Rocha Moya, hizo efectivo el pago de pensión a las viudas de policías. Reabrió las calles del mero centro de la ciudad, después de dos años tras la pandemia. Eliminó el cobro del Parque Ernesto Millán Escalante (Parque 87). Y por si esto fuera poco, dio el banderazo de regeneración de la principal avenida de la ciudad, la Álvaro Obregón.

Desde el día uno, los culiacanenses y los que no, se han enterado de cada paso que da el nuevo edil de la capital. Porque de eso se ha encargado su equipo de redes sociales. Sus hazañas laborales están ahí. Desde el primer día, al arribar a Palacio Municipal en un camión urbano, luego de su toma de protesta en el H. Congreso del Estado. El alcalde sabe que la comunicación es vital. Lo importante es saber trasmitirlo.

La interacción que muestra Gámez Mendívil en sus redes es palpable. A leguas se ve que no es un político a modo. El Juan de Dios que vemos en las redes es autentico. Su naturalidad, se nota. Es joven (37 años), sencillo y de buen trato. Fue buen estudiante, popular en la Facultad de Arquitectura y responsable. No es el típico político de estufa ni “influencer”, pero no niega que es un joven y sabrá utilizar las plataformas digitales para conectar con el mayor número de culiacanenses.

Su cercanía con la sociedad se ha dejado ver. Misma que se nota en las reacciones en las diversas redes sociales. En su mayoría los comentarios son positivos. Su comunidad de seguidores crece día a día. Hoy es el alcalde municipal más joven en Sinaloa. Morenista y también con gran coordinación con el Gobierno federal. Su bandera, al igual que el presidente AMLO es el bienestar social. Su tiempo como delegado le permitió ahondar en los intereses de la Cuarta Transformación y entendió el mensaje.

Después de ocupar el cargo como delegado de los Programas Federales, Gámez Mendívil se ha convertido en uno de los cinco hombres con más poder político en Sinaloa. Hoy le siguen una generación de jóvenes que aspiran a ocupar un puesto a nivel municipal o federal. Muestra de ello, la llegada del secretario del H. Ayuntamiento de la capital, Leobardo Gallardo Beltrán, joven, licenciado en Derecho. Originario de Angostura.

La apuesta del municipio es histórica, es la primera vez que se le da espacio a los jóvenes en cargos de gran responsabilidad. El compromiso está hecho y la fe depositada. Los resultados se medirán.

Ahora bien, la figura del arquitecto Juan de Dios Gámez Mendívil encaja bien en la Cuarta Transformación. La capital requiere de inversión, de nuevos proyectos, impulsar el desarrollo económico y sobre todo resolver las problemáticas sociales de una sociedad en conjunto.

La agenda social la domina sin problema, y sus acciones hablarán más que el discurso anticorrupción que está de moda.

El reto para el nuevo presidente municipal será cumplir con las exigencias de la sociedad culiacanense.