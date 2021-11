Vargas Landeros está dando los mismos pasos de Chapman, el verdadero responsable del problema de la basura

Tenía que ser. Para hacerse notar con lo que muchos calificaron como un acto de provocación, el exalcalde de Ahome Guillermo “Billy” Chapman acudió a Topolobampo a votar en la consulta popular sobre la planta de fertilizantes. No podía ser más imprudente. Para aparecer como un ciudadano más, el diputado federal pluri hizo cola para emitir su opinión. Algunos dicen que estas poses no le quedan. Lo único que ganó es que los opositores a la planta, los del grupo Aquí No, le gritaran hasta de lo que se iba a morir. El rechazo fue contundente porque, como lo expresó desde el destierro el líder de ese grupo, Ulises Pinzón, qué tiene que andar haciendo en el puerto si él vive en Los Mochis.

Contraofensiva. De un modo u otro, el ruido que hizo el dueño de OP Ecología, César Guevara, le resultó. En principio, neutralizó la percepción de que se negaban a recolectar la basura. Con poner los camiones llenos de basura en la puerta del relleno sanitario de PASA, a los que no los dejan ingresar para descargarlos y ofrecer que en 24 horas daba el servicio en todo el municipio para resolver el problema de salud pública, induce que está siendo objeto de un “complot”. En el fondo esto le pega al alcalde Gerardo Vargas Landeros, ya que muchos se dan cuenta que la solución al problema de salud pública la tiene ahí, pero no accede “por otros intereses”.

Lo mismo. Guevara no convenció a muchos de que no pretenden tener de rehén al alcalde y de que está teniendo una sopa de su propio chocolate. Y es que algunos opinan que no quisieron hacer uso del relleno de PASA luego de que le cerraron el propio, calculando que ante la acumulación de la basura, de nueva cuenta Vargas Landeros iba a autorizar violar los sellos de clausura de su relleno. No fue así. Lo de la sopa de su propio chocolate es que revivió el contrato con las maniobras que hizo el entonces alcalde Guillermo “Billy” Chapman con la complicidad de la mayoría de los regidores que lo favorecieron para tronar a PASA. Le dieron el servicio sin tener el relleno sanitario, origen del problema que hoy viven los ahomenses. Si hubiera ganado el candidato de Chapman, no tuviera ningún problema, pero como ganó Vargas Landeros, pues le están haciendo lo mismo que le hicieron a PASA.

Camino andado. No son pocos los que ven que Vargas Landeros está dando los mismos pasos del exalcalde Chapman, a quien señalan de ser el verdadero responsable del problema de la basura. Si este benefició a OP Ecología, dicen que Vargas Landeros va a favorecer a la empresa inglesa. Por eso, ya muchos dudan que realmente quieran resolver el problema. Más bien están dejando que empeore para llegar a un punto en que Cabildo tome la decisión de contratar a dicha empresa por “salud pública”. Ya Vargas Landeros logró enviar a comisiones de Cabildo la propuesta de la empresa extranjera.

Otra opción. Los precaristas que tienen ocupado un predio en el bulevar Centenario, rumbo al ejido 20 de Noviembre, le dieron ayer un ajustón al líder César del Pardo. Y es que están cansados que les pide cooperación, pero no ven solución. En ese sentido, los precaristas, entre ellos María del Rosario Torres Ortiz, Luz Imelda Zambrano, Jesús Humberto Ramos, entre otros, solicitaron la intervención de los dirigentes del Partido Indígena Nacional de Pueblos Originarios en Ahome, Silvestre Bojórquez, Joel y Othoniel López Robles para que los apoyen para la realización de los trámites legales a fin de regularizar el predio. Estos se reunieron con el grupo. La mayoría le apostó a estos y unos poquitos se fueron con Del Pardo.