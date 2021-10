Todo listo. Los diputados locales electos de Ahome fueron vistos “muy animados” en la reunión previa protocolaria a su toma de protesta hoy en el Congreso del Estado. Dicen que daban la impresión de que no lo podían creer, como la priista Deysi Judith Ayala Valenzuela, la morenista Juana Minerva Vázquez y la pasista Elizabeth Chía. Ni se diga del morenista César Guerrero. El caso de Cecilia Covarrubias es punto y aparte: así como ellos llegó deslumbrada hace tres años y ahora va por otros tres más si es que antes no pide licencia para volver a pelear la candidatura a la alcaldía. Con lo de ayer todo está listo para que entren estos nuevos diputados que seguirán, dicen muchos, las mismas costumbres de los que se fueron: actuar por consigna y levantadedos.

Lo raro. Incierto quedó el inicio del proceso de entrega-recepción en la comuna ahomense por un detalle: el alcalde electo Gerardo Vargas Landeros asegura que arrancará hoy como lo marca la ley, pero el alcalde en funciones Juan Fierro sostuvo que eso se prolongará uno o dos días más.

Vargas Landeros ya tiene el equipo de enlace y está más puesto que un calcetín, pero Fierro ni eso tiene constituido y como que no le apura. Con esto queda demostrado que a la actual administración chapmista no le preocupó, de principio a fin, el cumplimiento de la ley. Juan Fierro salió con la excusa del acto de toma de protesta de los diputados locales. ¿Y eso qué? Que se sepa tuvo mucho tiempo para formar su comisión y dejarla lista para que empezara junto con la de Vargas Landeros, así se vaya al acto en el Congreso. Algunos aseguran que las trabas que Fierro está poniendo es para que los que llegan no se den cuenta aún de lo que tienen.

Indiscreción. Hay versiones de que hubo malestar en el cuartel del gobernador electo Rubén Rocha Moya por el acelere del excampeón de boxeo Humberto “El Zorrita” Soto de adelantar que va como director del Instituto Sinaloense del Deporte. No guardó la forma de que Rocha Moya lo anunciara de manera formal, lo que deslizó inmadurez y falta de prudencia. En una palabra, se le fue la boca. Algunos señalan que el gobernador electo lo puede borrar de la lista si es que lo tiene anotado. Todo por la indiscreción.

Descarte. Por cierto, Rocha Moya parece que paró en seco las aspiraciones del presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa, el mochitense José Luis Polo Palafox. Como que no le pareció lo que este y otros andan haciendo para relevar a Juan José Ríos Estavillo como fiscal general del estado, de quien confirmó que ya pactó su salida voluntaria para la primera quincena de noviembre. Por lo expresado ayer por Rocha Moya, no solo le cortó las alas a Polo Palafox, sino también a Óscar Fidel González Mendívil. Que puede haber sorpresa.

Igualito. Un bloque de gente que va a su gabinete es el que dio a conocer el alcalde electo de El Fuerte, Gildardo Leyva, Por ejemplo, a Educación va Míriam Hernández Cota; Participación Ciudadana, Mirna Guadalupe León Quintero; Promoción y Acción Social, Alberto Félix Zazueta; Asuntos Indígenas, Pedro Arturo Laureán Bacasegua; Salud, Grecia Marsella Acosta Ruiz, y a Comunicación, Gabriel Adalberto Félix Castro.

El alcalde puntualizó que todos son de El Fuerte para hacer la diferencia de la alcaldesa Nubia Ramos. Sin embargo, dicen que algunos de los que reveló no viven en el municipio, como el de Comunicación. Y ni son de ahí, como el de Acción Social. Y la de Educación es de Choix, según comentan. Y falta lo evidente de que salió igualito que Nubia Ramos. Unos adelantan que como la alcaldesa, Leyva se traerá gente de Guasave. ¿Será?