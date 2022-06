Vargas anda más avispado y haciendo pueblo

Los efectos de lo dicho por el gobernador Rubén Rocha Moya en la presentación del Plan Municipal de Desarrollo del alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, en lugar de bajar subieron de nivel. El meter en el juego a Vargas Landeros por la gubernatura cuando apenas está iniciando el sexenio provocó que el ambiente interno en Morena se pusiera al “rojo vivo”. Es más, no faltó quien diga ahora que en el mismo acto el gobernador Rocha Moya no solo le dio juego a Vargas Landeros, sino también a Feliciano Castro, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado. Algunos coinciden que sí, pero no tan claro como al alcalde Vargas Landeros para el proyecto sucesorio. El riesgo es que si Castro u otros, que los hay, aspiran a esa posición, desde sus trincheras van a tratar de hacer quedar mal a Vargas Landeros por obvias razones. Así es que dicen que el alcalde ahomense anda más avispado que nunca y haciendo pueblo: ayer salió con los funcionarios a botear en la colecta de la Cruz Roja Mexicana en transitado crucero de la ciudad.

Dicen que Armando Gastélum Cota, enlace del Ayuntamiento con los ejidos de Ahome, se jacta de los resultados que se han tenido en los cambios de los módulos de riego. Han quedado los “palomeados”. Por eso anda lleno de vida el líder cenecista, pero en los hechos tirando a morenista. Sin embargo, hay quienes le recuerdan el resultado que hubo en el Módulo de Riego Santa Rosa y se mueve, no le gusta que el tema se lo toquen. Y es que ahí perdió a quien debería haber sacado adelante: Gloria Valdez. Le ganó Mariana Baca. Pero algunos señalan que el excomisariado ejidal del 20 de Noviembre ya se repuso porque ya no ha perdido ninguno de sus “gallos”. Ya faltan pocos para que terminen los cambios.

Conmocionó a todo mundo el caso de la maestra Fabiola Vianey, que fue asesinada por el profesor Luis Carlos, que ayer fue vinculado a proceso. Ya se tienen mayores datos de cómo los investigadores esclarecieron los hechos en unas horas. Lograron obtener un video en el que se ve que Fabiola Vianey se sube al carro de Luis Carlos en la escuela de karate. De ahí para adelante ya fue “pan comido”. Ahora sale a relucir que el profesor no le debía a la maestra, sino que le prestó la tarjeta que ella usaba para sus gastos y por lo que tuvieron una discusión con el fatal final. Sea por lo que sea, esto no debería haber pasado.

Muchos lo dan como un hecho: el empresario transportista Vicente Pico se la va a volver a jugar en el 2024 por la alcaldía de El Fuerte. Por eso está vigente en el municipio, visitando a su gente y lo que nunca imaginó hacer: operando en las redes sociales. A cada rato sube videos con mensajes dedicados a ciertos sectores de la sociedad. El escenario son lugares iconos de El Fuerte. En la elección pasada se quedó por un “pelito de rana” para ganarle a Gildardo Leyva, actual alcalde por Morena. Y eso que Pico fue candidato por el Verde Ecologista, que no tiene estructura, pero le pegó un susto a Leyva, y le ganó con mucho a los priistas. Eso demuestra, dicen unos y otros, que es popular. Un dato adicional: que va a buscar la candidatura por Morena.