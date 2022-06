Vargas: dolor de cabeza para oposición

audima

Algunos consideran que es de “larga data la luna de miel” en la que andan los líderes de los partidos opositores del PRI, César Emiliano Gerardo; del PAN, Ariel Aguilar; del PRD, María de los Ángeles Valenzuela, y ahora el de Movimiento Ciudadano, Héctor Álvarez. Quizás haya algunas tensiones internas de este bloque opositor, sobre todo con Álvarez, pero lo van a aguantar para ver si madura de aquí al 2024, en donde va a estar la verdadera prueba para todos: la repartición de las candidaturas. De una buena vez, recomiendan unos observadores, tienen que ir sentando cabeza qué tanto les da porque si alguno se cree con derecho de más pues el bloque hasta ahí va a quedar. Por lo pronto, están concentrados en ir en apoyo de la ciudadanía para ir ganándose la base social.

El problema para estos, comentan algunos dentro y fuera del bloque opositor, es que el alcalde ahomense Gerardo Vargas Landeros no se va a quedar con los brazos cruzados. Y a como están los sondeos de opinión tiene la aprobación de los ahomenses por un detalle: hace la diferencia en la forma de gobernar del exalcalde Guillermo “Billy” Chapman. De hecho, este fin de semana la encuestadora Demoscopia Digital publicó que Vargas Landeros salió en primer lugar de aprobación de los alcaldes del país. Es más, en el primer escarceo de formación del bloque opositor, Vargas Landeros dijo que les van a dar una “pela en el 2024”. No faltó quien comentara que por algo lo expresó. De entrada, en lo que coinciden muchos es que el ambiente mejoró para Vargas Landeros con relación a los tiempos en que logró la candidatura de Morena a la alcaldía.

Muy contento dicen que anda el concesionario de la pensión vehicular Guadalupe López porque los regidores “en caliente” le aprobaron su solicitud de aumento que pidió a la tarifa diaria de las unidades que les llevan por accidente u otras causas. Y como ve que cada vez les remiten más pues anda “al cien”. No se sabe cuánto le va a durar el gusto porque algunos calculan que enseguidita viene el caso de la solicitud de una nueva concesión de pensión vehicular a la que también remitirán los vehículos. Si le va bien van a ir una y una, pero todo apunta que lo van a “tronar”. Bueno, habría que esperar qué deciden los regidores ante esa solicitud de un nuevo corralón.

Las relaciones políticas se tensaron entre el alcalde de El Fuerte, Gildardo Leyva, y el excandidato del Verde Ecologista de México, el empresario transportista Vicente Pico, no cuando este reveló que se iba a afiliar a Morena. Incluso, que no estaba de acuerdo en la forma de gobernar del alcalde. No. Dicen que el recelo de Leyva hacia Pico viene de días antes, desde que el empresario transportista entró “al quite” en un evento morenista en la que estuvo el delegado en Sinaloa de Morena, Manuel Guerrero, al que no asistió el alcalde y su gente. Se habla que Leyva aseguró que no le iba a engordar el caldo flaco a Pico. Es más, dio instrucciones para que ningún funcionario acudiera a la reunión ni alguna otra que organice el excandidato a la alcaldía porque de hacerlo los iba a correr.