Vargas le atinó con el cese de pasistas

La limpia de los pasistas de Ahome incrustados en la Secretaría de Salud estatal no sorprendió a nadie. Si habían durado tras el cese de Héctor Melesio Cuen Ojeda como secretario de Salud, fue para medio despistarla del gobernador Rubén Rocha Moya de que no era rompimiento. Sin embargo, tras las elecciones de los consejeros distritales de Morena ya tuvo el pretexto para correrlos a todos bajo el argumento de que acarrearon en la elección de Morena para que ganaran las gentes pasistas. Ahora no le gustó esa práctica, pero qué tal cuando fueron juntos en la que salió electo gobernador. Así es que Luis García, titular de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa, entre otros, van para afuera. De hecho, empezaron con García. Ayer, el gobernador le tomó protesta a su sustituto, otro mochitense: Randy G. Ross Álvarez.

EL CÁLCULO POLÍTICO que hizo el alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, de destituir y hacer limpia de pasistas en su gabinete tras la elección de consejeros de Morena fue el acertado. Esto tomando en cuenta lo que hace ahora el gobernador Rocha Moya, que lo emuló. Con esto se despeja la duda de si los pasistas en Ahome tenían o no el aval de quienes ostentan el poder en Sinaloa para operar en favor de los que apoyaron para consejeros de Morena, sobre todo de José Luis Polo Palafox, presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa, como este lo presumía. Algunos le dieron la lectura que a Vargas Landeros le estaban jugando las contras desde tercer piso, pero ya se vio que no. Todo lo contrario.

EN ESAS CONDICIONES los sueños de Polo Palafox de ser ungido líder de Morena en Ahome se esfumaron. Si no le daban los números por la composición de los consejeros, menos ahora conociendo las señales que envió el manda en Palacio de Gobierno. Incluso, su estado de consejero de Morena se está tambaleando como también Marcia Guadalupe Castro López y Damián Alberto Delgado Montiel. De aquí al sábado se sabrá la suerte de estos.

LA MUERTE de Aurora Sánchez Meza, suegra de la regidora Angelina Valenzuela, sorprendió a muchos. Ella había sido electa consejera distrital en la elección de Morena, junto con su hijo Fabián Enrique Armenta, esposa de Angelina. No llegó al sábado para participar en la elección de la dirigencia estatal ni a la de la de Ahome. Sánchez Meza era fundadora de Morena, luchadora de izquierda.

NO HAY OTRO más contento que el regidor Carlos Roberto Valle Saracho con la decisión del gobernador Rocha Moya de cesar a los pasistas del Gobierno del Estado, en particular, del titular de Coepriss, Luis García, a quien acusa de perverso, aunque algunos le reviran que se mordió la lengua. Incluso, hay quienes dicen que su gusto le va a durar muy poco porque ya ubican a García y otros en Comunicación de la UAS en la zona norte, reducto del regidor. Si se cumple esto, quedarían unas por otras. Estarían a mano. Y seguiría la yunta andando para el 2024. Ya se sabrá cómo llegan unos y otros.