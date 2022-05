Vargas: les vamos a dar una pela

audima

No fueron muy lejos los líderes del Partido Revolucionario Institucional en Ahome, César Emiliano Gerardo, y del Partido Acción Nacional, Ariel Aguilar, por la respuesta del alcalde Gerardo Vargas Landeros. Este aseguró que en las elecciones del 2024 van a volver a arrasar. Y es que los líderes opositores andan “engallados” tras iniciar reuniones para consolidar un bloque opositor con el fin de llegar fuertes en el 2024 y arrebatarle el poder a Vargas Landeros que encarna a Morena en el municipio. Y es que calificaron esta administración como “normal”. Pues no hubieran dicho eso porque Vargas Landeros no se las pasó, no se quedó con ella: sentenció que les van a dar una pela en el 2024. Es más, que no le importa lo que digan ellos, ya que lo que verdaderamente le interesa es lo que diga la sociedad. Es el primer agarrón.

EN LA MAROMA sorprendieron a dos trabajadores de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome. Y es que fueron “cachados” presuntamente robándose una secadora de ropa de una casa en el fraccionamiento Urbi Villa del Bosque en una camioneta oficial. El hecho hubiera pasado como un robo más, pero el detalle está en que los trabajadores de Japama no contaban que los vecinos tienen cámaras de video instaladas en sus domicilios. Y al revisarlas, tras darse cuenta del robo, sacaron en claro lo que había pasado. Se quedaron helados. Cuando supo, la reacción inmediata del alcalde Gerardo Vargas fue hablar con el gerente general de la Japama, Raúl Pérez, para que los suspendiera y se turnaran a las instancias competentes. En descargo, uno de los trabajadores dice que la secadora se la compró al dueño de la casa, lo que este niega. Está frito.

DESCONCERTADOS andan todavía los pasistas de Ahome tras el cese de Héctor Melesio Cuen Ojeda como secretario de Salud. Eso sí: le juran lealtad, principalmente el líder en el municipio Jesús Adrián Baldenebro. Otros más se rasgan las vestiduras de su fidelidad, pero del dicho al hecho hay mucho trecho.

SE QUEBRARON MUCHO LA CABEZA, el director de Turismo en la zona norte del gobierno estatal, Domingo Vázquez, y el delegado del Instituto Sinaloense de Cultura en la zona norte, Juan Gualberto Vázquez, para impulsar el turismo cultural. Van a reactivar el Festival Yoreme y la apertura de otros espacios para el esparcimiento de la gente en el Cerro de la Memoria y la Pérgola. ¡Qué aportación! Bueno, de poquito a poquito.

SE CALENTARON los ánimos entre los líderes e integrantes del grupo de Aquí No en Topolobampo tras la revelación del director general de Gas y Petroquímica de Occidente, Arturo Moya, de que podría en este mismo mes realizarle la consulta indígena sobre la planta de fertilizantes en ese puerto. Desespero o lo que sea, el grupo se manifestó en el Centro Cultural de Topo cuando GPO le hacía un convivio a las madres por su día. El que encabezó la manifestación fue el padre del síndico Ulises Pinzón. Unos dicen que en lugar de ganar perdieron porque las madres que estuvieron ahí se llevaron su sobresalto.