Varias noches y sus días impregnado con perfume de zorrillo

Mucha razón tiene AMLO con “me canso, ganso” porque eso equivale a decir que, la marea, como sube, baja.

Dispense, amable lector, que hoy escriba en primera persona; es incorrecto, pero a veces necesario; es una regla que aprendimos los periodistas de la vieja guardia. ¿Conoce usted a un zorrillo en animal real? Se lo describiré a la brevedad: se le denomina zorrillo, mofeta o chingue. Es un animalito solitario con pelambre a blanco y negro de afilados dientes, nocturno y come ratas y otros depredadores. Cuando lo atacan, se defiende con su chorrazo de pestilente rina, y famoso por la caricatura de Pepe Le Pew.

Ahí va: ahora vivo en otro rancho, ya no vivo donde antes. A finales del pasado

noviembre estaba a eso de las ocho de la noche contemplando las estrellas en el patio de mi casa, de repente un animalito raro me pasó entre las piernas, me asusté mucho y descubrí que era un zorrillo, el cual fue y se escondió entre unos cachivaches en una bodega sin paredes.

Grande fue mi sorpresa cuando intenté sacarlo de su escondrijo, pues me roció con un chisguete de orines muy apestosos, peor que a lo que aquellos que no se bañan ni se ponen desodorante en las arcas u axilas. Me empapó toda la ropa. Tuve que renunciar a asistir a la posada de EL DEBATE el pasado dos de diciembre y a otros compromisos, pues la marca de la peste del zorrillo la traigo por todas partes y el estómago revuelto. Me disculpé aduciendo enfermedad. ¡Qué hediondez y qué golpe tan duro! Nunca me hubiera imaginado tal baño.