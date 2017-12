Veamos de que están hechos

No comparto la opinión de algunos especialistas en el futbol. No estoy de acuerdo con eso de él “Grupo de la Muerte” que, -según ellos- le tocó a México para el Campeonato Mundial de Futbol Rusia 2018.Veo a Alemania como el actual campeón y claro candidato de nuevo al título. Pero los otros dos rivales del Tri, en lo absoluto. No pueden espantar a nadie. Suecia y Corea del Sur, son dos selecciones más del tinglado que se almacenará en el frío torneo del próximo año. Abrir contra el actual monarca, ¿qué más puede pedirse?. Hablar de Suecia, que dejó fuera de la competencia a Italia, y un poco antes, en la eliminatoria a Holanda, da lo mismo. Es un seleccionado europeo y juega como tal. Los del Calcio y la famosa Naranja Mecánica, fueron eliminados desde un tiempo atrás. Sus nombres ya no asustan a nadie.Son jugadores veteranos que ya están pidiendo asilo, para que lleguen las nuevas generaciones, figuras actuales por un puesto. Y de lograr el pase a la siguiente ronda, algo mejor. ¡Ir contra Brasil! ¡Suculento platillo!Y a propósito de dirris, chinguis, jumiñis, -traducción- “Y se me va el amor en cada suspiro” ¡Ai`si! Días antes del sorteo mundialista lo había platicado en una tertulia. Que sería interesante para México, enfrentarse a verdaderas potencias. Es tiempo de quitarnos la venda de los ojos y no estar suspirando por ese dichoso quinto partido. Si se quiere llegar lejos, hay que medirse con los mejores. Y ahí en la cancha, demostrar de qué están hechos. ¡Digo!