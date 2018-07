Vecinos de Valle Alto esperan su bonificación

Los que andan bien desesperados para que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cumpla con los acuerdos de bonificación de aparatos dañados y alimentos echados a perder son los vecinos de Valle Alto, quienes no miran respuesta a la demanda solicitada ante la paraestatal, por lo que necesitan a una persona que la haga de representante y mensajero para que le esté insistiendo al superintendente de la CFE, Omar Alejandro Santana Ayón. Interesados, llamarle al (667) 759 05 00.En El Fuerte andan buscando voluntarios a los que les guste la limpieza, que cuenten con troca propia y ya de paso también con ‘gasofa’, pa’ que se lancen al ejido 2 de Abril a juntar los montones de basura que hay en todas las calles e irlos a tirar al basurón municipal, porque los camiones recolectores del municipio, ni sus luces. Quien tenga los requisitos que se están pidiendo, échele el ‘fonazo’ a Karla García Soto, de Servicios Públicos, al (698) 893 03 20, pa’ que organice todo en ‘caliente’.Donde le pegaron en toda la torre a los árboles fue por la calle Salina Cruz, en la colonia Lomas del Mar, en Guasave, y todo porque se iniciaron los trabajos de pavimentación, los cuales por ciento no se han concluido, y los vecinos están molestos por el retraso. El detalle es que fueron más de ocho árboles los que se arrancaron de raíz y la directora de Ecología, María de Los Ángeles Verdugo, ni pío a dicho. Mínimo, que se comprometan los vecinos a plantar en otro espacio. Ahí si ve a la ‘dire’, avísele al (687) 872 15 36.Los choferes de transportes que van para el lado de Angostura andan buscando gafas de visión especial, pues con tanta quema de soca nomás no alcanzan a ver ni por dónde andan. El ‘chaca’ de la presidencia municipal, José Manuel “Chenel” Valenzuela, los anda buscando pa’ hacer entrega de éstos en las entradas del municipio, pues ya vio que nomás no puede controlar a los quemadores de soca, así que de ‘perdis’ quiere ayudar a la raza pa’ que miren bien y no sufran accidentes. Si tiene estas gafas, ya la hizo, porque éste sí es un buen negociazo. Así que llámele a Chenel al ‘fon’ (697) 734 00 04 y ofrézcaselas.A la dirección de Servicios Públicos de Mazatlán le urgen más y mejores depósitos de basura. Y es que la afluencia con récord de visitantes se ha traducido también en una sobreproducción de basura que ha quedado regada en plazas y paseos, por lo que las cuadrillas de Aseo y Limpia no se dan abasto. Así que, si usted sabe dónde se pueden conseguir más depósitos, por favor llámele a su titular, Miguel Pérez Bernal, al (669) 915 80 09.