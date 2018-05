Vecinos de Zona Dorada ruegan por un técnico

Los vecinos de Zona Dorada, en la ciudad de Culiacán, ya no hallan qué hacer, ya que durante las noches el fraccionamiento queda completamente a oscuras, por lo que piden el apoyo del alcalde Antonio Castañeda pa’ que sean reparadas, pues la constructora no quiere hacerse cargo. Esto se pone cada vez peor, pues frecuentemente las personas son asaltadas al caer la tarde, motivo por el que todos los changarros cierran temprano. Técnicos interesados en arreglar las lámparas a bajo costo o de a grapa, pueden acudir a los condominios del sector y ofrecer sus servicios, o bien, echarle una llamada al ‘presi’ municipal y avisarle que pondrán su granito de arena al ‘fon’ (6679 758 70 00.Decenas de familias del campo pesquero El Colorado ya no hallan a qué santo encomendarse pa’ que Japama les arregle una falla de drenaje tan grande que brotaron las aguas negras en varias calles y se formaron grandes charcas de aguas pestilentes que pueden dar lugar al surgimiento de enfermedades graves entre la población. Si usted conoce a alguien que le pueda ayudar a Ernesto Juárez Andujo, llámele al ‘fon’ (668) 812 04 04.La dirección de Seguridad Pública en Guasave está solicitando con urgencia empresas que se dediquen a la instalación de alarmas, pero de esas que tienen el sonido bien potente, pa’ que se avienten el ‘jale’ de colocarlas en cada uno de los comercios, aún por muy pequeños que sean, y evitar así que sean víctimas de la inseguridad, y en caso de ser ‘visitados’ por ladrones, estos se aturdan tanto que prefieran huir del lugar sin cometer la fechoría. Quien tenga el producto deseado, favor de comunicarse con Migual Ángel Ramírez Catana, ‘chaca’ de la corporación, o echar la llamada al (687) 872 29 10.Se necesitan unos aromatizantes con un olor muy penetrante pa’ poner en una alcantarilla de la calle Gustavo Díaz Ordaz, en la colonia 5 de Febrero, en la ciudad de Guamúchil, pues ya hace varios días que se registra una fuga de aguas negras que no deja respirar a la raza de los alrededores. Lo peor del caso es que está a una cuadra del kínder Gabriela Mistral. Si sabes dónde conseguir estos productos, échale una llamadita a la gerente de la Japasa, Nadia Verdugo Montoya, al (673) 732 29 03.El que va a necesitar un buen asesor político es el candidato del PRI a la presidencia municipal de Escuinapa, Hugo Enrique Moreno Guzmán. Y es que, cuando inicien las campañas locales, tendrá que enfrentar la inconformidad que generó entre la ciudadanía la inauguración de obras de pavimentación e introducción de servicios que el aspirante realizó en su última etapa como acalde y que se han mantenido detenidas, porque sencillamente no fueron licitadas ni tienen la anuencia del cabildo. Si se anima por el cargo, llámele al ‘fon’ (695) 953 11 75.