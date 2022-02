Vecinos de la Colonia Genaro Estrada denuncian desinterés de Jumapam por fuga

audima

¿Quién despacha en la Jumapam? Habitantes de la colonia Genaro Estrada denunciaron públicamente el desinterés de la Jumapam por detener una fuga de agua potable que lleva por los menos siete meses en la avenida Genaro Estrada. Son miles y miles de litros de agua que se derraman las 24 horas y que mantienen anegadas las calles. Lamentaron que hay sectores de Mazatlán donde el líquido escasea o llega a cuentagotas y ahí se desperdicia con la complacencia de la Jumapam, pues aseguran, han efectuado el reporte en infinidad de ocasiones, pero hasta el momento, no han acudido a reparar el daño. Hicieron el llamado al gerente de la Jumapam, Osbaldo López Angulo, para que ponga un alto al desperdicio del líquido que en un futuro hará mucha falta.

Descartado. Luego del trascendido de que el secretario de Seguridad Pública en Mazatlán, Juan Ramón Alfaro Gaxiola, habría sido separado de su cargo, el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres salió al paso para desmentirlo. El presidente municipal aseguró que jamás ha tocado el tema, sin embargo, lanzó la advertencia a los directores involucrados en la organización del carnaval, entre ellos el jefe policial, que si no cumplen con su responsabilidad, serán cesados. Reporteros buscaron la opinión del jefe policiaco la mañana de ayer durante eventos donde fue visto, pero este se volvió escurridizo.

Imparable. El robo a comercio sigue imparable en Mazatlán. Ante la impunidad y falta de estrategia policial en el puerto, los ladrones extienden sus tentáculos para cometer sus fechorías. Locales comerciales, tiendas de autoservicio y ahora cajas de abono de conocida tienda departamental son víctimas de la delincuencia común, que se pavonea con mucha soltura sin temor a ser detenida. El jefe de la Policía, Juan Ramón Alfaro Gaxiola, deberá de replantear su estrategia de vigilancia, porque los ladrones le están 'comiendo el mandado' y afectando el patrimonio de pequeños, medianos y grandes comerciantes que hacen el esfuerzo por contribuir en la economía local y la generación de empleos.

Polémica carnavalera. Toda la entidad parece haberse involucrado en la polémica carnavalera. La discusión sobre la pertinencia de la masiva fiesta en momentos en los que apenas se supera la cuarta ola de contagios por el Covid-19, ha tomado niveles estatales. Al dar su anuencia, el Gobierno del Estado se ha involucrado de lleno en la polémica y está evidenciando las crecientes diferencias de criterios que hay en el equipo del mandatario Rubén Rocha Moya. Todavía ayer, el secretario de Gobierno del Estado, Enrique Inzunza, parecía advertir al secretario de Salud, Héctor Melesio Cuen Ojeda, que no había posibilidad de deslinde ante las repercusiones que pudiera acarrear la realización de la fiesta. Durante la conferencia semanera, que encabezó Inzunza en ausencia del gobernador, refirió que fue Cuen Ojeda quien presentó el estudio técnico sobre la evolución del Covid-19, el cual apunta a que no hay peligro en realizar la celebración en el puerto, siempre y cuando se haga con todas las medidas preventivas. Y es que Cuen Ojeda, en varias declaraciones, sostuvo ante los medios de comunicación que no fue él quien autorizó la masiva celebración en Mazatlán.

Preparativos. Desde ayer se iniciaron los preparativos en Rosario para la inspección que el presidente de la república hará a la presa Santa María. Es la segunda vez que AMLO visita la obra y eso da certidumbre sobre su ejecución.