Vecinos quieren soluciones, no despensas

Con una despensa y cubeta con jabón no van a solucionar el serio problema que dejó a decenas de familias de la colonia Hogar del Pescador la inundación de la reciente lluvia fuerte en Mazatlán, entre la noche del viernes y madrugada del sábado pasados. Los vecinos dijeron que se sienten ofendidos y poco atendidos. Le agradecen la despensa al gobierno, pero lo que se necesita es que se mantenga limpio el canal, y también una obra que le dé salida rápida y efectiva al agua para evitar que las familias sufran otra vez la inundación. Todos los años tienen problemas. En 2021, los vecinos se organizaron y pagaron una máquina para la limpieza del canal. Este 2022 no pudieron cooperar y sufren las consecuencias de no haber desembolsado. Le piden al presidente de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, que en lugar de comprar lámparas carísimas, atienda el problema de la colonia Hogar del Pescador. Y recalcan: no quieren promesas ni ‘mejoralitos’, sino que quieren acciones, y de las buenas. En otras colonias sufren problemas similares y tienen deseos similares.

Luis Guillermo Benítez desairó a los habitantes de la comunidad de La Noria. Aunque su nombre no estaba en la lista de un evento realizado ayer, la presidenta del comité ciudadano, Marisol Lizárraga, le tenía reservado un lugar en una mesa, pero “El Químico” no llegó. El evento fue todo un éxito pese a la ausencia del alcalde. Así como va a otros estados de México o a otros países incluso, Benítez debería de asistir a los pueblos del municipio que gobierna.

Quien también brilla por su ausencia es el alcalde de Concordia, Raúl Díaz Bernal. Lo invitan a ceremonias fuera de Concordia, pero el maestro no acude, mejor manda al oficial mayor, Óscar Zamudio. La gente se pregunta: ¿qué hace el presidente?, pues no se le ve ni en las comunidades ni fuera de ellas. Al parecer, lo único bueno que hará es el programa de becas para los jóvenes. En su campaña electoral prometió bajarse el sueldo a un 50 por ciento, supuestamente para eso.

Harto difícil “la tienen” los elementos del Escuadrón de Salvamento Acuático municipal al tener que estar al pendiente de tantos bañistas en las playas, y lo que es peor: de tantos bañistas que no hacen caso de las señaléticas que se ponen en las playas (como los banderines rojos, de riesgo) ni hacen caso a las palabras de alerta que les brindan personalmente los salvavidas, quienes saben perfectamente cuando una playa en ese momento es un peligro hasta para gente que sabe nadar. En esta temporada vacacional, a diario hay rescates en las playas, y a veces no es una sola persona a salvar, son grupos. Solo la tarde de ayer, rescataron a seis, por separado. Se sabe que son alrededor de 30 salvavidas municipales, con apoyo de salvavidas en hoteles. El trabajo de estos hombres es salvar vidas, pero la misma gente, que hasta les dice de groserías porque les advierten por quererse meter al mar “picado”, o ebrios, o con ropa inadecuada, les vuelve la chamba aún más estresante.