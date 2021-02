¿Veda simulada?

Desde 31 de enero por la noche entró en vigor la veda electoral que prohíbe a los aspirantes hacer labor de proselitismo, a efectuar reuniones públicas con simpatizantes y sobre todo no pueden pedirle el voto a la población; sin embargo, solo el Instituto Nacional Electoral, que regula a los precandidatos a las diputaciones federales, está en funciones, para los organismos locales ni siquiera hay fecha para que se instalen y empiecen a supervisar.

Además a través de las redes sociales, uno a uno los precandidatos han venido difundiendo sus actos de registro y algunos hasta presumen las caravanas de vehículos que se efectuaron en apoyo a sus aspiraciones. Mario Zamora Gastlélum, el precandidato priista a gobernador, explica que durante dos meses se abstendrán de efectuar actividades públicas, pero que sí puede reunirse en privado con familiares y amigos.

El titular del INE, Francisco Cabrera Valenzuela, dice que la veda durará hasta el 3 de abril ya que el 4 se dará la constancia de registro a los candidatos a diputados federales y de ahí en adelante iniciarán las campañas que concluirán el 2 de junio previo a la elección que se efectuará el 6 de junio.

Las sanciones que se imponga a los infractores van desde: una amonestación pública, sanciones económicas hasta la pérdida del registro, pero no actuarán por consigna, solo que haya alguna denuncia que de inmediato se turnará a la dependencia correspondiente, entre ellas a la Fepade en el caso de los candidatos a las diputaciones federales. Pero los de las elecciones locales de gobernador, alcalde y diputados locales no le corresponden al INE.

Ahora, al parecer por cuestiones económicas, se ha retrasado la instalación de los consejos estatales y municipales, que son los que organizan y vigilan las elecciones locales, se anunció que se instalarían en la segunda quincena de febrero, pero no hay fecha exacta.



Popurrí. El sector salud abrió ayer la plataforma para que los adultos mayores de 60 años empiecen a registrarse para programarlos para la vacunación contra el Covid-19, y esta se difundió ampliamente a través de las redes sociales, pero resulta que solo unas cuantas personas, las que madrugaron lograron registrarse, después el sitió se saturó y bloqueó y por la tarde todavía mucha gente buscaba acceder.



Morenos. Morena se ha vuelto el partido político más codiciado todos buscan ser candidatos, además que el PRI no se abrió a las candidaturas externas y el PAN aún deshoja la margarita sobre cuándo y con reglas del juego lanzará su convocatoria.

Resulta que Iván Ayala Bobadilla no buscará reelegirse en la diputación federal, debido a que de último momento cambió de opinión y se registró como precandidato a la alcaldía de Ahome: También Luis Puente, el que con sus demandas trae en jaque a los dueños del ingenio azucarero, buscará la alcaldía por Morena y Domingo Vázquez.

Preferencias. Desde antenoche circula una encuesta en la que Rubén Rocha Moya, de Morena, con 44 por ciento, aventajaría con más de 24 puntos en preferencias a Mario Zamora. Aunque hay otra con 29.2 para Rocha y 21.5 para Mario. Veremos.