Ven problema pendiente para Infonavit

El programa del Infonavit, para dar descuento de hasta 55 por ciento a quienes se les haya ido la deuda de su casa a 1.5 veces del valor original del crédito, fue aplaudido por amplios sectores de la sociedad.

Incluso desde el gobierno de Enrique Peña Nieto se empezaba a hablar de la posibilidad de atender este problema, que hacía que los acreditados pagaran su casa varias veces en términos reales, pero que siguieran amarrados al crédito.

Un primer paso, en 2016, fue empezar a otorgar los créditos ya no bajo el régimen del Veces Salarios Mínimos, sino en pesos. Esto para permitir que hubiese tasas de amortización, que permitan ver cómo la deuda baja, aunque poco a poco, sin los altos de inicio de año.

El anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador para atender a los deudores no dejó contentos a todos. Esto porque, aunque los que resulten beneficiados estarán muy contentos, no se contempló a los acreditados que están en cartera vencida.

En Mazatlán hay cientos de ellos, muchos que deben varias veces más el valor de sus casas, que están en procesos de demanda y que pueden ser desalojados de un momento a otro.

Son millones de mexicanos en una situación similar, por lo cual el Infonavit deberá, también en este caso, atender un problema que por décadas ha sido sistemáticamente ignorado.