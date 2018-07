Venden afiches en el HOF a 5500 dólares

“Coral Gables, Florida (VIP-WIRE). “El problema no es que yo sea ya mayor, sino que mis nietos también ya lo son hace rato”… Pat Gould.--o-o-o-o-Juan el fenómeno.- El dominicano Juan Soto, de 25 años, y en su primera temporada de bigleaguer es un fenómeno bate en mano. Desde 1990, nadie bateó más que él en sus primeras 100 apariciones en el home plate, a excepción del colombiano Édgar Rentería. Juan, este año 306; Édgar, 309. Otros notables, Bryce Harper 270, Iván Rodríguez 264, Manny Machado 262, Melvin Upton Jr. 258, Alex Rodríguez 224, Justin Upton 211, Mike Trout 220, Andruw Jones 217, Adrián Beltré 215…Ambientazo de las Estrellas.- Durante el fin de semana del beisbol en Washington, rumbo al Juego de Estrellas del martes, hay 24 horas diarias de festividades alrededor del National Park. El martes a las 11:00 horas, en el hotel Marriott, recibiremos los miembros de la Major League Baseball Writers Association, al director ejecutivo de la MLB Players Association, Tony Clark, para una sesión de preguntas y respuestas. Posteriormente, también el comisionado Rob Manfred…Los seis del caro afiche.- Un afiche con fotos en acción de los seis a ser elevados al Hall de la Fama, y las firmas de ellos, está a la venta en la página web de la casona de Cooperstown, por 5500 dólares cada uno. Explican que solo hay 18 unidades. El sexteto es integrado por Chipper Jones, Vladimir Guerrero, Trevor Hoffman, Jim Thome, Jack (el Gato) Morris y Alan Trammell…Lo superior de lo superior.- El mejor pelotero del momento se llama Mike Trout. Su equipo, los Angelinos, han tenido horrible temporada, y andan por allá por el sótano, en disputa del último lugar de la división con los Rangers. Pero Trout mantiene su óptima calidad, tanto bate en mano como a la defensiva. Aun cuando Bryce Harper se sienta herido hasta el introstícoli, Mike es lo máximo en 2018…Quiéraslo o no.- Esta temporada, no obstante las travesuras del Mundial de Futbol, presenta todas las características de exitosa, en especial por la final Yankees-Medias Rojas. Son dos superequipos, sin contar a Manny Machado en El Bronx…RETAZOS.- ** El beisbol de invierno va para su campeonato 2018-2019, muy golpeado, excepto, México… ** Por cierto, me contaron de la posibilidad de una serie anual entre los campeones invernales de la Mexicana del Pacífico y Australia. Sería sensacional. Yo voy… ** Otra vez Bryce Harper demuestra que no juega para el equipo. “New manager, same old problem for Bryce Harper”. Dave Martínez lo llevó a su oficina después que conectó roletazo al cuadro con hombres en primera y segunda y un out, no corrió al ciento por ciento, facilitando el double play. Y este es el hombre que quiere cobrar 400 millones por 10 temporadas, a partir del 2019. Su agente, Scott Boras, debe ir buscando en su calculadora números inferiores…Gracias a la vida, que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.