Ventajas de no tener control

“La clave para una vida feliz es aceptar que nunca tuviste el control de la situación”. Eso es lo que dice el personaje interpretado por Irrfan Khan, el billonario Simon Masrani, en algún momento de la película Mundo Jurásico (2015, Trevorrow). Palabras que bien podrían ser el mantra de cada una de las ahora cinco partes que componen la saga jurásica cinematográfica, iniciada por una dupla de novelas escritas por el ya difunto Michael Crichton (1942-2008) en la última década del siglo pasado. Ahora, con Mundo Jurásico: El Reino Perdido (2018, Estados Unidos), dirigida por J.A. Bayona, estamos tres años después el desastre de aquel parque que cayó bajo las garras de un dinosaurio genéticamente diseñado para ser un asesino total: Indominus rex.El asunto ahora es que el volcán de la isla Nublar está activo y amenaza con hacer erupción y con ello acabar con todos los dinosaurios que aún moran el lugar. Un grupo de ambientalistas denominado Dinosaur Protection Group, comandado por Claire Dearing (Bryce Dallas Howard), ven que sus esfuerzos por ir a la isla y salvar algunos especímenes son rechazados por el Congreso de los Estados Unidos. Y es ahí donde otro billonario, Benjamin Lockwood (James Cromwell), que alguna vez fue amigo y socio de John Hammond, creador del primer Parque Jurásico, entra en escena. Mediante su asistente personal Eli Mills (Rafe Spall) le informa a Dearing que llevan semanas trabajando con unos contratistas para salvar once especies de dinosaurios, y que planean llevarlos a otra isla para que vivan protegidos de toda intervención humana. El problema que tienen es que no lograr dar con el único espécimen de velociraptor que sobrevivió a la crisis: Blue. Y para eso la necesitan a ella y al ex-marine Owen Grady (Chris Pratt), que entrenó personalmente a los cuatro velociraptors desde su nacimiento. En efecto, hay mucho de la segunda película de la saga: El Mundo Perdido (1997, Spielberg) en esta quinta cinta. Desde el rebelde ambientalista que interpretó Vince Vaughn, acá convertido ahora en una veterinaria de dinosaurios de armas tomar interpretada por Daniella Pineda; hasta el giro de que la verdad es que se quiere lucrar con los dinosaurios rescatados, nunca se intentó salvarlos.El guión escrito por Trevorrow y su usual colaborador Derek Connolly se va por la libre sabiendo que mientras la audiencia vea más dinosaurios interactuando (o bueno, atacando) a humanos, ¿qué más pueden pedir? Y es aquí donde se agradece la valiosa aportación de Bayona. Estamos ante la película más violenta y con más momentos de tensión de la saga. Que Bayona dirigiera El Orfanato se nos recuerda en el tercer acto de la cinta, que muta en una suerte de relato de casa encantada con todo y sus tintes góticos. En resumen, El Reino Perdido es un blockbuster de estudio hecho para llenar las salas y hacer reír y saltar al público. Eso lo logra. Lo que no logra es quitarnos la idea de que estamos viendo de nueva cuenta El Mundo Perdido pero versión pesimista. Sí, sé que son otros tiempos, pero que hasta el irónico y cool doctor Ian Malcolm (Jeff Goldblum) perdiera su mojo y ahora su pragmatismo.