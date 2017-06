Veo un frente débil ante una muralla

Buscan certidumbre en el pasado ante la incertidumbre del futuro. Florestán.



La dirigencia del PRD anunció el domingo la formación del Frente Amplio Democrático (FAD) contra el PRI y contra Morena, de cara a las elecciones del año que viene.



Ya antes, el jueves, en su Comisión Permanente, el PAN había reiterado su decisión de abrirse a una alianza con el PRD para ir contra los mismos: PRI y Morena.



El frente que anunció Alejandra Barrales fue respaldado por los Chuchos, algunas tribus y los gobernadores perredistas Graco Ramírez, de Morelos, Silvano Aureoles, de Michoacán, y Arturo Núñez, de Tabasco, además de Miguel Mancera, quien unos días antes había reiterado su decisión de buscar la candidatura presidencial por una plataforma que sería ésta, toda vez que había dicho que no iría por una coalición.



En el PAN, la idea de la alianza con el PRD fue promovida por Ricardo Anaya y apoyada por Margarita Zavala y Rafael Moreno Valle, en lo que puede ser uno de sus pocos puntos de coincidencia y cierra la pinza coalicionista.



En este mismo escenario, Andrés Manuel López Obrador volvió a despreciar una alianza con el PRD con los mismos argumentos de ser instrumento de la mafia del poder, lo mismo que el PRIAN y ahora responsable de lo que calificó como tragedia nacional, no obstante que el mes pasado, en la campaña para gobernador del Estado de México les dio cinco ultimátums para que su candidato, Juan Zepeda, declinara a favor de Delfina Gómez, que no ocurrió.



Pero el nuevo rechazo de AMLO no pesó en algunas tribus que ya se alinean para la presidencial con el argumento del rechazo al Frente, lo que es un distractor, pues hay quienes ya estarían con él, como René Bejarano vía Yeidkol Polevnsky, secretaria general de Morena, quien ha hecho públicas sus coincidencias con el fundador de la llamada Izquierda Democrática Nacional.



A como sea, la viabilidad de este bloque anti PRI-Morena dependerá de quién juegue como candidato presidencial del Frente, y después, quién por el gobierno de Ciudad de México.



Porque si no hay acuerdo en el abanderado, no habrá frente.



Y cada quien irá por su lado.

RETALES

1. SIETE.- Con el descubrimiento de los restos de Salvador Adame, secuestrado en Michoacán el 14 de mayo, ya son siete los periodistas asesinados en los primeros seis meses de este año, y todos los crímenes impunes;



2. SPOTS.- Después de más de dos millones de spots, Andrés Manuel dice que lo quieren silenciar con la decisión del INE de suspenderlos, a partir de septiembre que inicia el proceso electoral federal, a los presidentes de los partidos, lo que también alcanza a Ricardo Anaya, con casi millón y medio de anuncios; y



3. GITANOS.- A principios de año, el precio del cemento aumentó 15 por ciento y ahora viene otro 12 por ciento. Ante esto, los desarrolladores de vivienda quieren que, como en los viejos tiempos, intervenga el gobierno para que no se los suban. El negocio es el negocio.

Nos vemos mañana, pero en privado.