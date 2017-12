Ver el juego sobre la barda

Reconocemos que el mejor estadio para disfrutar del beisbol en Guamúchil es el del Club Veteranos, pero ahí existe un problema donde los aficionados tienen mucho que ver. Lógicamente que al no haber graderíos debajo del puente, la mucha gente opta por sentarse sobre la barda con las piernas sobre el campo de juego, otras más inconscientes o mal informada, se mete al campo de juego y todavía usa para recargarse en ella, sin saber que esta poniendo en riesgo el encuentro con una posible jugada. Muchos dice “pero no la llegan hasta acá”, pero porque ese afán de no cooperar. Pues bien así como existen interferencias a la ofensiva de parte de los que están al bat, también existen de la defensiva, del ampáyer y por supuesto del espectador. Vamos a checar que nos dice la regla 2.00 Interferencia (d) Interferencia del espectador ocurre cuando un espectador estira su cuerpo fuera de las gradas y sobre el terreno de juego, o entra al terreno de juego, y (1) toca una bola viva o (2) toca a un jugador e impide un intento de jugada sobre una bola viva. Desafortunadamente un batazo que puede ser triple “se mata la bola” y se conceden dos bases. O bien un batazo que puede ser atrapado por el fildear o un tablazo de jonrón también pueden estorbar. Ojalá la gente ponga su granito de arena y hagan caso. No hay otra gentes, a cooperar.