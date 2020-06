Ver para creer, dicen trigueros

Los trigueros del Valle del Carrizo están con el ánimo levantado por la promesa de pago de los apoyos, pero dicen que ver para creer

Changuitos. Muchos ahomenses empezaron a hacer changuitos porque estiman que dentro de 15 días los casos de contagios y propagación del coronavirus se van a disparar en forma exponencial. Eso porque en esta semana se abre gran parte de la economía, lo que provoca una importante movilización de los ciudadanos que aumenta el riesgo de Covid-19 si no se cumplen con las medidas preventivas, lo que regularmente ocurre. El ejemplo de ello se dio antier y ayer en el que a muchos el llamado de que no festejaran el Día del Padre con fiestas en “bolitas” les entró por un oído y les salió por el otro. En una palabra, con el relajamiento social autorizado por el gobierno cada quien hace lo que le viene en gana. Ya se sabrá las consecuencias en los próximos días.



Simulación. Al final de cuentas, lo del semáforo se convirtió en una vacilada y distractor. Lo único para lo que sirvió es para que el gobierno federal mandara el mensaje de que está trabajando en la lucha contra el coronavirus. Sin embargo, está acreditado de que de la noche a la mañana los estados que estaban en color rojo pasaron a naranja, aun cuando presentaban la misma incidencia de contagios y muertes. Eso tiene alarmado a algunos mochitenses porque estando proyectado para estar en rojo en esta semana, Sinaloa abrirá su economía. Y es que pasó a color naranja. Para muchos el cambio de color se da no en base a la incidencia sino a las presiones de los sectores productivos y de servicio por reanudar labores, a lo que han cedido los tres niveles de gobierno. Entonces muchos se preguntan para qué tanto circo con eso del semáforo.



Deslinde. Dicen que el aspirante de nuevo a la candidatura del PAN a la alcaldía de Ahome, Miguel Ángel Camacho, se reunió con Sergio Torres, abierto aspirante a la candidatura priista o cualquier otra vía a gobernador, en plan de su buena relación y no para hacer una alianza política para el 2021. En realidad, a Torres y Camacho no les fue nada bien en sus respectivos partidos tras trascender ese encuentro horas después de que el secretario de Pesca renovara en forma pública sus aspiraciones a la gubernatura con la novedad de que por el PRI u otro partido. Los seguidores de Camacho tratan de que ese acercamiento con Torres en ese contexto no le afecte sus aspiraciones con los panistas que ya levantaron la ceja. Hasta algunos que coincidían con su proyecto se desencantaron. Por eso los seguidores de “Mi Líder” tratan de darle salida al asunto.



Ver para creer. Si bien es cierto que el secretario de Agricultura en Sinaloa, Manuel Tarriba, se pavoneó con el resultado de las negociaciones que hizo con el gobierno federal que reconoció la deuda que tiene con los trigueros del Valle del Carrizo y que van a pagar en julio, todavía falta que se cumpla. Cuando menos eso dicen algunos productores que si bien es cierto tienen levantado el ánimo por esa promesa, también eso lo toman con reserva porque hasta no tener los pesos en la bolsa pueden asegurar que se les cumplió. Y pues tienen razón.



Condiciones. Dicen que la alcaldesa de El Fuerte, Nubia Ramos, tiene amarres con el presidente del PRI en Sinaloa, Jesús Valdés. Que lo apoya para la gubernatura a cambio de que la haga candidata a la diputación local y la deje designar al candidato a la alcaldía. Mira pues, no se atrasa la presidenta municipal.