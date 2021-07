Verano sui géneris 

Educación subvalorada. En una charla con la titular de Educación del H. Ayuntamiento de Ahome, Maestra Theira Martha Gómez, la directora me compartió lo que le ha dejado estos casi 18 meses de confinamiento con respecto a la situación de los estudiantes de educación básica. “Lo que se aprende en las aulas, en ningún lado los alumnos lo aprenden y no me refiero al conocimiento que te dan los libros, sino a la convivencia, a los cómos y los por qué de las cosas simples como tomar un lápiz, cómo dirigirse al maestro y a sus compañeros, eso es formativo y esencial para el alumno”, puntualizó la Maestra Theira Martha Gómez, al exponer que las habilidades sociales incluso psicomotrices que se aprenden dentro del aula y con la convivencia de los compañeros, realmente son importantes en la formación del alumno, sobre todo a nivel básico.

La Directora de Educación, le da al aula la denominación de “Laboratorio social”, pues dentro del aula el alumno se forma y se forja.

Así mismo, la funcionaria confirmó que la emergencia sanitaria en la que estamos, ha fortalecido y les ha dado el valor real a los maestros, pues la tarea de educar no es simple, los maestros no deben llamarse instructores, sino formadores porque en eso se han convertido en esta pandemia tras un monitor, enfatizó la Gómez Ramos.

Por su parte y entorno a este tema, el Director General de Patronato Pro-Educación de Ahome, Lic. Gustavo Romero Franco, coincide con la postura de la Maestra Theira Martha Ramos, en que la educación presencial, realmente es lo que impacta en el aprovechamiento del alumno. Es por ello que se tomó la decisión de realizar los Talleres de Verano de manera presencial, solo que con una capacidad menor al 30% de los alumnos que cada verano se benefician con estos acostumbrados cursos.

Regularización. Con incertidumbre, pero conscientes de la importancia que implica la educación presencial, Patronato Pro-Educación de Ahome, apuntala sus esfuerzos a talleres de regularización escolar para educación básica, de manera presencial. La oferta educativa para niños de 7 a 11 años, es decir, de segundo grado de primaria a quinto grado, inicia el lunes 12 de julio, con una duración de 3 semanas. Los cursos serán solamente en modalidad vespertina, con estrictos protocolos de ingreso y dentro de los recintos.

Se revisaron exhaustivamente los puntos en los que radica el rezago escolar y se determinó direccionar los talleres de verano hacia las materias de español y matemáticas.

Rescate. El curso “S.O.S Verano de rescate”, tiene como finalidad, apoyar a los alumnos que egresan de sexto de primaria y a estudiantes que cursan algún grado de Secundaria, respectivamente. Los alumnos se regularizarán en español, matemáticas, además de recibir un taller formativo. “S.O.S Verano de rescate”, será impartido por docentes con gran trayectoria al servicio de la educación y por nuestro calificado grupo de Psicólogas. Este curso para adolescentes, se impartirá en las sedes “Mochicahui” y “Centenario”, con grupos reducidos y escalonados; bloques de dos horas diarias para cada alumno, evitando el contacto directo masivo. Se tiene programada una jornada de sanitización cada dos horas en cada uno de los recintos en los que se dará el curso.

Inscripciones abiertas en los Parques Educativos “La Oruga”, en las direcciones; calle Ejido Flores Magón #160 Norte en Infonavit Mochicahui, teléfono (668)8110666, Oruga “Palos Verdes”, ubicada en calle Geranios #1285 en Infonavit Palos Verdes, atención vía telefónica (668)8124883 y la sede “Centenario”, ubicada en Blvd. Centenario y calle Luxemburgo en Fraccionamiento “Los Cedros”, teléfono (668)8133665.

Agradezco y aprecio su lectura, hasta la próxima semana.

Por: Cinthia Félix Ayala

