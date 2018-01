El 4 de enero de 1910, en Culiacán, don Francisco I. Madero, en la Sociedad Mutualista de Obreros Miguel Hidalgo, formó el Club Antirreeleccionista de la capital sinaloense. Durante la reunión estuvo presente el licenciado Francisco Verdugo Fálquez; al escuchar el catedrático rosalino que alguien lo propuso para presidente del club, sigilosamente abandona la reunión. Fue nombrado presidente el ingeniero Manuel Bonilla, quien, al tomar posesión del cargo, expresó: “Acepto a conciencia el cargo que se me confiere; lo he meditado bien, y ya que la labor nuestra es de peligros y de trascendencia, deseo que los demás miembros aquí presentes mediten durante 24 horas sobre la responsabilidad de sus cargos”. Bonilla se dirigía así a los demás miembros del club: Rosendo Verdugo (tesorero), E. Saavedra Gómez (secretario), José L. Osuna (prosecretario); y a los vocales J. C. Avendaño, Jesús I. Penne, Amado A. Zazueta, Benigno A. Zazueta, Jesús M. Burgos, Manuel C. Prieto, Crisanto Arredondo, Francisco Ramos Obeso y Anastasio Yuriar.



Verdugo Fálquez, el hombre que saliera sigilosamente de la reunión, apartándose de la historia de la Revolución, es una de las más connotadas figuras de la jurisprudencia y la academia sinaloense. En 1949 publicó un libro capital sobre nuestra ciudad, Las viejas calles de Culiacán. Murió en los años sesenta.