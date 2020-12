Vergonzoso desfalco a la Japama

Qué vergüenza. Un favorzote debió hacerle el cubrebocas al presidente municipal de Ahome, Manuel Guillermo Chapman Moreno, para disimular un poco la vergüenza que debió sentir al reconocer ante los medios de comunicación el millonario desfalco que hicieron colaboradores de su Administración a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Ahome (Japama). Nadie sabe lo que pudo haber sentido al reconocer que su gente fue la que desapareció, según ellos y con su auditoría, poco más de 29 millones de pesos, aunque en un principio se habló de hasta 91 millones. Lo peor del caso es que, además de todo, también reconoció que algunos de los funcionarios que pudieran estar involucrados en el desfalco de ese recurso siguen trabajando en la paramunicipal. ¡Habrase visto!



Auditoría. El que aprovecha sus últimas horas de fama y “beneficios de Gobierno” es el titular del Órgano Interno de Control, Pável Castro Félix, quien ayer intentó brillar en la rueda de prensa explicando los resultados de la auditoría realizada a Japama. Precisó que de 127 observaciones en el informe preliminar, 97 quedaron firmes sin solventar, 8 fueron parcialmente solventadas, 11 totalmente solventadas y 11 adicionales cambiaron su estatus de observación a recomendación. Aunque no muchos entendieron esas cifras, lo que sí entendieron fue cuando dijo que 20 de estas observaciones tienen un impacto económico que pudiera constituirse en un daño patrimonial a la Japama por un importe de 29 millones 998 mil 220 pesos con 27 centavos. Aunque el alcalde Billy Chapman dijo que de inmediato procederá en contra de las personas responsables de este mal uso del recurso, el trabajo de iniciar investigaciones o aplicar sanciones le corresponde al titular del Órgano Interno de Control, aunque ya no le alcance el tiempo para eso después de que el Teesin consideró improcedente su ratificación en el gobierno de Ahome.



En contra. Además de su propio equipo de trabajo que hace mal manejo de los recursos públicos pese a su discurso de “honestidad indudable”, líderes de opinión y líderes de los partidos políticos opositores también se mostraron en contra del presidente municipal de Ahome, Manuel Guillermo Chapman Moreno, y aplaudieron no sólo la resolución del Teesin que comprueba violencia política en razón de género en contra de la síndica procuradora de Ahome, Angelina Valenzuela Benites, sino que, además, el análisis que hicieron algunos expertos en materia electoral de que tanto él (Billy Chapman) como el alcalde de Mazatlán, Guillermo Benítez, deberían quedar inhabilitados para participar en contiendas electorales futuras.



Informe. El alcalde de Choix, Omar Gill Santini, presentó su segundo Informe de Gobierno. Destacó logros en infraestructura educativa, puentes peatonales y ampliación de red eléctrica en sectores del alteño municipio, entre otras obras. Para evitar aglomeración de personas, se promocionó la transmisión en vivo a través de Facebook y otras redes sociales. Entre los invitados de honor acudieron el secretario de Agricultura, Manuel Tarriba, en representación del gobernador Quirino Ordaz Coppel; Florentino Vizcarra en representación del Congreso del Estado; Juan Fierro en representación del alcalde de Ahome, Billy Chapman; y Gerardo Peñuelas Vargas en representación de la alcaldesa de Guasave, Aurelia Leal. Hasta ahí, todo bien.



Con todo. Dicen que en El Fuerte no hallan a qué santo encomendarse para ser el favorecido. Mientras son peras o son manzanas, el secretario del Ayuntamiento, Leonel Vea, y el síndico procurador, Luis Alberto Lugo, hacen su luchita en el PRI. Hasta se habla de que están presionando a los trabajadores y a los funcionarios del Ayuntamiento para que definan a cuál de los dos van a apoyar. Vea Gámez es impulsado por la alcaldesa Nubia Ramos; mientras que Luis Alberto Lugo, por la diputada Gloria Himelda Félix, quien también apoya a Maribel Vega. Ya se verá quién es el palomeado.