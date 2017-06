Vergüenzas y leyendas en Sinaloa

. Sinaloa ha sido cuna de grandes narcotraficantes y de escándalos vinculados a la presencia de las bandas del crimen organizado, solo tiene similitudes con algunas regiones de Colombia. No solo en hombres y en ciertas familias se nota la penetración de la narcocultura, también en algunas mujeres sobresale el espíritu “buchón”, los excesivos arreglos estéticos, brillos, joyas y vestimenta llamativa forman parte de la subcultura del narco. La violencia excesiva, enfrentamientos y ejecuciones, el poder y la impunidad de que gozan los grupos del narcotráfico confirman también su dominio y fuerte presencia en Sinaloa. Sin embargo, no deja de llamar la atención, y debe preocupar a las autoridades, que constantemente el nombre de Sinaloa sea referido como territorio de cárteles y estado dominado por los grupos del crimen organizado.El escándalo del “levantón” en el restaurante Mar and Sea volvió a ocupar a medios nacionales e internacionales, no salíamos aún del dolor que provocó el asesinato de Javier Valdez, de la indignación que ha generado la ineptitud e incapacidad de las fiscalías para esclarecer el caso, cuando de nuevo vuelve a confirmarse que las bandas del crimen organizado en Sinaloa, aún con la presencia militar, deambulan y actúan sin freno. ¿O no?. Historias de reinas de belleza emparejadas con integrantes de cárteles, gobernadores y políticos que hacen tratos con la mafia, jefes policiales, alcaldes y legisladores impuestos por ellos, empresarios que lavan dinero, entre otras historias, son parte de las leyendas urbanas que se construyen en Sinaloa asociadas con el poder del narcotráfico. Lo que sí es una realidad es que desde la época de Miguel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero, Héctor, el Güero Palma, Amado Carrillo, entre otros, Sinaloa es identificado a nivel internacional como un territorio donde el narcotráfico ha ampliado su poder bajo la permisividad y complicidad de la autoridad política. Y aunque no les guste a los gobernantes reconocerlo, los hechos confirman que el poder del crimen organizado no se ha disminuido, sino por el contrario, se ha ampliado. ¿O no?Los hechos de alto impacto, en materia de violencia, que han acontecido en Sinaloa han obligado al fiscal del estado a dar declaraciones a medios nacionales y estatales; su desempeño da pena ajena. Parece que el fiscal no está enterado de nada, desconoce todo, es evasivo en sus respuestas, y contesta como la Chimoltrufia: “como dice una cosa, dice otra”, y casi nos pregunta: “tengo o no tengo razón, porque hay cosas que ni que”.El problema es que de la Fiscalía depende la integración de las carpetas de investigación, sus aciertos o desaciertos son determinantes para esclarecer o no los delitos, para que haya menos impunidad y se haga justicia. Lamentablemente, parece que les está quedando muy grande el cargo. ¿O no?Lo que también da pena en Sinaloa son los partidos estatales: uno, el PAS, adherido a la estructura de la UAS, usa sin freno e ilegalmente los recursos materiales y humanos de la institución. Las campañas del PAS son con estudiantes, maestros y administrativos de la UAS que activan sin pudor en tiempos y espacios escolares; y por otra parte, el PAIS, es un partido impulsado por Serapio Vargas, que también, sin pudor, al modo del partido Verde, lo convirtió en franquicia de familia y para provecho personal. ¿O no?