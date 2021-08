Vetos merman la economía de Sinaloa 

El gobierno de Sinaloa y el federal tienen que aplicarse a fondo para vencer los vetos en las exportaciones de ganado, de camarón y el warning para no visitar al estado tanto por los altos contagios de covid como por la inseguridad que impone el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Urge vencer el veto a las exportaciones de camarón impuesto por el gobierno estadounidense. Son cientos de millones de dólares los que están en juego en la proximidad de la temporada de pesca y en esto trabajan a marchas forzadas el secretario de Agricultura, Víctor Villalobos; el delegado de Conapesca, Octavio Almada, y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

Octavio Almada dice que se analiza la posibilidad de que el gobierno mexicano emita certificados de origen para que los pescadores ribereños puedan exportar el camarón que capturan porque las embarcaciones pequeñas no dañan a las tortugas marinas, y fue en las embarcaciones de altamar donde se originó el veto porque se detectaron fallas técnicas en los excluidores de las tortugas.

Los hoteleros y promotores turísticos son los más afectados por el warning impuesto por el Departamento de Estado, que recomienda a los estadounidenses no visitar Sinaloa, y en el renglón de seguridad, las autoridades estatales argumentan que la violencia en el estado ha disminuido en forma considerable; mientras que en Mazatlán, el alcalde Guillermo Benítez ha implantado medidas drásticas, entre ellas exigir el certificado de vacunación para frenar la ola de contagios de covid y salir del semáforo rojo en que se encuentran los mazatlecos.

Popurrí. Trasciende que Antonio Vega y su hijo Juan Vega no se van a quedar con los brazos cruzados, ya que están dispuestos a defenderse con todo y en todas las instancias, en las jurídicas y políticas, y califican de ilegal la demanda interpuesta por el exgobernador Juan S. Millán en el pleito por el control del restaurante Mar and Sea, que la empresa es una sociedad y un solo socio no puede tomar decisiones de esta magnitud sin consultar a los demás socios y al Consejo de Administración.

Por otra parte, quienes conocen al exgobernador aseguran que el dinero involucrado en el pleito debe ser mucho porque este es muy mesurado, no acostumbra hacer escándalos públicos por cualquier cosa y que, por lo tanto, es fuerte el choque de trenes que se está suscitando. Se aceptan apuestas.



Pandemia. Para controlar la ola de contagios de covid, Salud Municipal y Protección Civil mantienen cerrado el acceso a las playas los fines de semana en El Maviri, esto es los días viernes, sábado y domingo, pero está libre la entrada a los restaurantes para las familias que deseen ir, claro, cumpliendo con las normas de la sana distancia; también el Parque Sinaloa se cierra sábado y domingo, según el coordinador Salvador Lamphar, pero deportistas que acuden a caminar al Cerro de la Memoria se quejan de discriminación y podrían salir a manifestarse porque les cerraron la entrada a la pista a pesar de que en la mañana no hay aglomeraciones.