Viaje de gestión. Las finanzas de los municipios de Sinaloa se encuentran tan mal, que el gobernador Quirino Ordaz Coppel gestionará ante el nuevo gobierno federal un rescate financiero. La cifra es alta. Habla de 500 millones de pesos que se requieren para sanear las finanzas municipales. Tan solo Escuinapa, uno de los municipios más afectados por el huracán Willa y una deuda que hace inoperante al Ayuntamiento, solicita cerca de 85 millones de pesos. Vaya reto, los resultados se conocerán muy pronto.

Fin a polémica. Hoy, en Mazatlán, el conflicto entre el Ayuntamiento, que preside el morenista Luis Guillermo “Químico” Benítez, y la empresa Espectáculos Costa del Pacífico, SA de CV, podría tener su último capítulo. Esta pagaría cerca de 3 millones de pesos por servicios no cubiertos y multas por las supuestas tomas clandestinas detectadas en el estadio Teodoro Mariscal. El alcalde dio una muestra de buena voluntad al reconectar el servicio de agua potable y drenaje, bueno, hasta las tomas clandestinas. Habrá que ver si la empresas cumple su parte.

Amenazas. Luego de las dos bochornosas sesiones que no pudieron ser instaladas en el Congreso del Estado debido a protestas de productores agrícolas que se salieron de control y tomaron la tribuna, ahora se viene una serie de polémicas por lo ocurrido, así como el resultado final. Flora Isela Miranda Leal, legisladora de Morena, quien propuso el punto de acuerdo de obvia y urgente resolución para exhortar al gobernador del estado a que elimine y transparente las cuotas ejidales que les entregan a las organizaciones agrícola, acusó haber recibido amenazas de muerte en su contra, por lo que presentará una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado y una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, las cuales analizaba con un abogado para presentar pruebas y sustentar sus acusaciones. Mientras tanto, el legislador y presidente de la Liga de Comunidades Agrarias, Faustino Hernández, negó que algún campesino haya sido quien la amenazó por medio de una llamada telefónica. Ahora lo que falta por esperar es ver la respuesta que dará Quirino Ordaz Coppel al punto de acuerdo presentado, pues tampoco está obligado a cumplirlo.

Sin fecha exacta. En sus primeras entrevistas ante medios de comunicación al llegar al frente de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, Juan Alfonso Mejía López anunció que entre sus primeros proyectos estaría exterminar todos los posibles “aviadores” que hubiera en la dependencia; sin embargo, poco se ha avanzando en este tema. En los dos meses que lleva de administración, en su último encuentro con medios, indicó que aún no tiene fecha de reunión para revisar este tema. Esperemos que llegue pronto la reunión, de perdida antes de finalizar el año, así como Estrada Ferreiro, que, desde que llegó, poco a poco quiere exterminar a estas personas que reciben un sueldo sin realizar nada a cambio, y se reflejó desde el primer pago de la quincena en su gestión.

Cero productividad en el Congreso. La polémica en el Congreso continúa, pues, a dos meses de haber iniciado la 63 Legislatura, por el pleno solo han pasado primeras y segundas lecturas de dictámenes y una aprobación mínima para la modificación de la ley orgánica. Pero la improductividad no se define en el pleno, pues las comisiones permanentes se encuentran en ceros. La de Puntos Constitucionales no ha dictaminado ninguna iniciativa; la de Ecología no tiene iniciativas a revisar; y la de Transparencia ni siquiera se ha puesto a trabajar en la revisión del caso de los famosos colchones podridos que entregó el gobierno estatal, y tampoco ha investigado la inflación de insumos de la pasada legislatura. Algunos diputados de oposición ya han manifestado su descontento ante los lentos avances de la mayoría morenista y su preocupación por el retraso del plan propuesto y la revisión de las cuentas públicas. ¡Sesiones apresuradas y aprobaciones fast track! ¿Será?