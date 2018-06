Vialidad y Transporte ya no sabe cómo hacerle

Al que le urge poner orden y mano dura es al director de Vialidad y Transporte en Culiacán, Octavio Ruiz Fonseca, ya que varias rutas de camiones no realizan sus recorridos completos, según acusan los usuarios del transporte; eso sin mencionar los accidentes que han protagonizado en los últimos meses. Interesados en resolver la chamba y hacerla de asesores, favor de comunicarse al teléfono (667) 758 70 00.El jefe de Servicios Regionales de la Secretaría de Educación Pública y Cultura (Sepyc) en Ahome, Jorge Luis Heredia Arellano, necesita un buen electricista que arregle a detalle todo el sistema eléctrico de la Escuela Primaria Plan de Guadalupe, del ejido con el mismo nombre, pues los plebitos tienen que tomar clases debajo de los árboles y la techumbre, ya que no soportan el calorón que pasan adentro de los salones, todo porque no tienen ni dónde conectar los aparatos de refrigeración. Si alguien conoce a alguien que sepa hacer esta chamba y que no cobre tan caro, llámele al funcionario al teléfono (668) 177 90 00, pues en la escuela no tienen con qué pagar la compostura.La dirección de Obras y Servicios Públicos en Guasave está realizando una colecta de veladoras de cualquier tipo, estas serán utilizadas para colocarlas en las zonas en donde se carece de alumbrado público, pues de plano no hay lana para solucionar el problema, y la raza sigue quejándose. Si te interesa realizar alguna donación, échale la llamada al mero mero del departamento, Francisco Miguel Retamoza, al teléfono (687) 871 87 09.Se solicita un brujo pa’ que le haga una limpia a los ganaderos en el municipio de Salvador Alvarado, ya que, cuando no la están sufriendo por falta de agua, la escasez de alimento se hace presente. Y es que, ahora, con las recientes lluvias, se les echó a perder un buen de pastura que ya tenían pa’ maquilar. Si conoces a algún brujo de los meros buenos, échale una llamadita al ‘chaca’ de la Asociación Ganadera Local de Salvador Alvarado, Agustín Fierro, al (673) 732 08 94.Luego de la denuncia que hicieron los vecinos de la colonia Casa Redonda, en Mazatlán, quejándose de que existen calles cuya pavimentación quedó inconclusa; ahora, habitantes de Valles del Ejido denuncian que, de los 528 metros considerados a pavimentar, solo serán 54. La gente anda enojada, pues el entonces alcalde Fernando Pucheta acudió a realizar el banderazo de inicio, y ahora resulta que siempre no. Gente le va a faltar al director de Obras Públicas de Mazatlán, Joel García Regalado, pa’ revisar las obras que echaron a andar y confirmar que estas se concluyeron o estén avanzado. Si en su barrio hay calles que quedaron inconclusas, llámele al funcionario al (669) 915 80 07.