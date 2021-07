Víctor García va por los quemasocas que están de remate en el Valle del Carrizo

Coyuntura. La cuenta regresiva inició para la Consulta Popular con el fin de conocer la opinión de los ahomenses si quieren o no que se enjuicie a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Y es el momento que aprovechó el líder de uno de los grupos de Morena, Lucio Antonio Tarín, para promover ese ejercicio que son más los que se pitorrean bajo el argumento que para aplicar la ley no se necesita la consulta a la que califican una pantomima. De hecho, Tarín es autocrítico en el activismo que trae, ya que reconoce que Morena está desarticulado, lo que impidió una mayor promoción de la Consulta Popular. Ya por adelantado se da que la mayoría de los que acudan a emitir su voto el domingo lo va a ser por el sí, pero la participación es el punto clave. Sí hay se vincula, y si no, es dinero tirado a la basura. De por sí ya se habla de esto último.

Con las ganas. Si alguien tramitó después del 7 de julio su credencial de elector para participar en la Consulta Popular se van a quedar con la ganas. Y es que no lo podrán hacer, ya que no aparecerán en la lista nominal porque el corte se hizo hasta ese día. Francisco Cabrera, vocal ejecutivo de la Junta Distrital 02 del Instituto Nacional Electoral, ya lo dejó bien en claro para que nadie se llame engañado. O sea, habrá menos votos.

No aguantaron. Como otras comunidades de Ahome, los vecinos de El Refugio, La Despensa y El Molino, perteneciente a la sindicatura de Higuera de Zaragoza, están con un pésimo servicio de agua potable. Ayer agarraron el toro por los cuernos y ajustaron a los funcionarios de la Junta de Agua Potable y Alcantarilla del Municipio de Ahome para que resuelvan el problema que tiene ya varios días. Estos les salieron con que el detalle es que pusieron en forma incorrecta una bomba, lo que no permite que el agua fluya para que llegue a los domicilios. Es tanta la ineficacia que los funcionarios de la Japama esperaron a que los habitantes de esas comunidades protestaran para actuar.

Citatorios. El presidente de la Junta de Sanidad Vegetal del Valle del Carrizo, Víctor García, trae una cruzada contra los productores que quemaron la soca, lo que está prohibido. Hay 2 mil hectáreas que están en esa situación, lo que ya se trató con los funcionarios de la Secretaría de Agricultura y del Ayuntamiento de Ahome para aplicar las sanciones. Así es que a los productores les va a llegar el citatorio para que respondan por la quema de soca. Está bien que el presidente de la Junta de Sanidad Vegetal del Valle del Carrizo apriete a los productores porque no hacen caso, pero más bien estaría que empezara citando y sancionando a los líderes de los módulos de riego que fueron balconeados con esa mala práctica.

Inactivo. Dicen que al presidente del Partido Revolucionario Institucional en El Fuerte, Luis Miguel Torres Armenta, no lo agarran los priistas ni con chinchorro después de las elecciones del pasado 6 de junio. Algunos que militan “de corazón” en ese partido lo están criticando porque no les da la cara para hacer una evaluación del proceso electoral. Es más, en los hechos dicen que Torres Armenta tiró la toalla del partido que la mayor de las veces se lleva cerrado. Se habla que no sería descabellado que el alfil en el PRI de la alcaldesa Nubia Ramos lo formalizara para que algún otro tirador tratara de resucitarlo. En realidad, el panorama es desolador en el PRI fortense. Así, toma vigencia lo que algunos líderes y militantes priistas afirmaban: que la alcaldesa Nubia Ramos le daría el tiro de gracia al instituto político en ese municipio por la exclusión que hizo para apoderarse de las candidaturas.

