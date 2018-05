Videgaray vs Osorio, la pelea en el PRI

El supersecretario Luis Videgaray Caso perdió el control del Comité Ejecutivo Nacional del PRI; desde la llegada de Enrique Ochoa Reza mantuvo control absoluto del partido, pero el pasado miércoles lo perdieron.



El objetivo siempre fue cerrar el paso a los priistas de la vieja guardia, esos a los que representa René Juárez Cisneros, y llegaron a levantar el desorden que dejó Enrique Ochoa Reza.



La primera evaluación es alarmante, las bases están fragmentadas y muy irritadas, los liderazgos en los estados se alejaron del partido, fueron relegados y no quieren entrarle.



El PRI no está operando ni al 50 por ciento, nos confían, aquí puede estar la clave de por qué están en tercer lugar en las elecciones federales.



La tarea de René Juárez, un veterano priista de mala reputación, no es ser la cara bonita del partido ante la sociedad, sino lograr la unidad y poner a operar la maquinaria tricolor, porque en estos momentos lo único seguro es que se asoma una catástrofe sin dimensiones en el PRI.



La salida de Enrique Ochoa Reza llega tarde, las elecciones federales se ven muy difíciles de rescatar, así que se antoja que la pelea sea en las campañas locales. Por lo pronto, cada candidato será responsable de su distrito y cada gobernador priista de su estado.



En los pasillos del PRI ya suena que, desde el inicio del actual sexenio, Osorio Chong le habría ganado por primera vez a Luis Videgaray al supersecretario.



Por cierto, Miguel Ángel Osorio Chong está contemplado para ser el coordinador de los senadores del PRI y, en caso de una derrota, se convertiría en el priista más influyente, además de ser el puente con el nuevo gobierno federal. Así como lo fue Manlio Fabio Beltrones durante el sexenio del panista Felipe Calderón.



Muy atentos porque en poco más de una semana inician las campañas locales y serán una película diferente a las federales. Aunque nos aseguran que en Sinaloa los números y pronósticos son positivos, al parecer Quirino Ordaz Coppel quiere entregar triunfo completo en senaduría y diputaciones federales. Pendientes.



Devaluado. Sinaloa tiene un Congreso de bajo rating, aburrido, sin brillo, con sesiones que son verdaderamente intrascendentes.



Por cierto, las seis personas que se conectan por Facebook para ver en vivo la sesión se merecen un premio a la paciencia.



En los deportes los suplentes o cambios se realizan para mejorar el funcionamiento del equipo, los relevos llegan con todo a ganarse un lugar, quieren hacer la diferencia; todo lo contrario sucede con los diputados, que llegaron a nada.



Para muchos es la oportunidad política de sus vidas, pero al parecer prefieren nadar de muertito o esperar el cheque sentados. Claro que hay un par de excepciones y afortunadamente se quedaron algunos líderes de bancada con experiencia.



Aquí la crítica es la falta de hambre política de los diputados que llegaron de relevo, algunos se irán cuando regresen los titulares pasando las elecciones, con excepción de los priistas que ya no volverán por instrucciones del gobernador.



En resumen, Sinaloa tiene un Congreso de los intrascendentes que no luce y que pasará sin pena ni gloria.

Memoria política. “Quien se enfada por las críticas, reconoce que las tenía merecidas”, Tácito.