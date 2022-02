Videojuegos como forma de arte

audima

Arte, una palabra la cual ha variado de definiciones desde su origen, siempre un eterno debate entre a qué se le puede considerar arte y qué no. Antes una pintura cuidada hasta el más mínimo detalle era arte, en estos tiempos modernos un plátano pegado a una pared como obra de arte fue vendido por 120 mil dólares; entonces definitivamente el significado del arte es algo subjetivo, cada persona lo ve de forma distinta.

La finalidad del arte es transmitir sentimientos, dejando esto claro podemos verlo habitar en distintos medios, una canción, una foto, un escrito, una película. Los videojuegos tuvieron su origen hace unas cuantas décadas en forma de pixeles, sencillos y sin mucho detalle, ir de punto A a punto B en forma de un simple entretenimiento pensado para distraer al jugador, poco a poco se fueron desarrollando y añadiendo nuevas características, por ejemplos personajes, niveles y escenarios.

Súper Mario, el juego del fontanero que saltaba entre tuberías, derrotaba enemigos y salvaba un princesa, un icónico juego que incluso el menos conocedor podría reconocer, actualmente se ha convertido en una franquicia que busca más aumentar el capital de su empresa y un poco alejado del concepto artístico, no por ello no podemos dejar pensar en los videojuegos como una manifestación artística, pues ocurre algo similar que con las películas: existen unas que solo buscan vender y siguen una fórmula para ser lo mas comercial posible y de esta forma ganar mas dinero, y existen aquellas que si bien buscan vender, detrás de ella sí hay una interés por crear un producto de calidad, cuidando detalles, colores, tramas, escenarios, una intención artística, y por ello el cine es considerado el séptimo arte del mundo moderno.

Pues bien el arte y los videojuegos llegan a coexistir, e incluso los videojuegos llegan a evolucionar el arte: Ghost Of Tsushima, un juego exclusivo de PlayStation 4, cuenta con paisajes amplios similares a obras de arte y con horas e incluso días de desarrollo; la saga de The Legend Of Zelda, la cual su primer juego el cual data del año 1986 y hasta la actualidad cuenta con aproximadamente unos 20 juegos en total. Curiosamente The Legend Of Zelda y Mario parten de los mismos elementos: el protagonista debe salvar una princesa de su captor; sin embargo, la ejecución es totalmente diferente. Mario se convierte en un juego de plataformas sin mucho trasfondo, y Zelda, una historia profunda con personajes secundarios interesantes y con diseños cada entrega más trabajados, un mundo abierto que te permite explorar, y un villano con motivaciones.

Leer más: Rubén Fuentes, Patrimonio en las identidades sonoras mexicanas del siglo XX

Entre los juegos más destacados de esta saga la cual ha llegado a conquistar a niños y adultos por igual se encuentran: Ocarina Of Time (1998), Majora’s Mask (2000), Breath Of The Wild (2017), este último contó con más de cuatro años de desarrollo pero el resultado final vale totalmente la pena, y nos lleva por una aventura de horas interminables de jugabilidad. Todos los aspectos en Breath Of The Wild están cuidados, la banda sonora toma en cuenta aspectos de la historia para transmitir lo que debe. Este juego puede parecer un poco abrumador al principio pues revoluciona la fórmula de la saga, pero vale totalmente la pena y cualquier persona que lo haya probado lo puede confirmar.