Vieja o nueva normalidad en Ahome

EL INGENIO

Las justificaciones. Los defensores en Ahome del presidente Andrés Manuel López Obrador no hallan cómo justificar el fracaso de domar el coronavirus. Y de paso a su gurú en salud, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, cuyo pronóstico y el de sus científicos y matemáticos no les está saliendo. Con tanta seguridad machacaron que del 8 al 10 de mayo iban a estar en el pico de casos y ya vamos en la recta final del mes y el aumento de casos se sigue presentando de manera alarmante.

No tienen mayor argumento más que el reproducir lo que dicen López Obrador y López-Gatell para contener las críticas de que si no hubieran tomado las medidas cuando lo hicieron el problema sería mayor y hubiera sido más temprano desquiciando el sector salud. ¡Qué consuelo!

Y todavía destilan optimismo, lo mismo que en los regímenes priistas-panistas, cuando fracasaban en sus estrategias para resolver los problemas. No daban su brazo a torcer aunque se los estuviera llevando la corriente.



Regreso. En la práctica, la ciudad recobró su vida normal en las calles tras la decisión del gobierno estatal de reanudar la venta de cerveza pese a que no está generalizada porque muchos negocios no tienen el producto en existencia.

Sólo falta que se autorice la reapertura de los negocios no esenciales para que formalmente se regrese a la normalidad tras el cierre por la política de aislamiento social por el coronavirus. Esto está previsto para el 1 de junio, estén como estén los casos de contagios y muertos en Ahome y Sinaloa que hasta ayer seguían al alza.



No le sale. Muchos no le dan la razón al alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, en su argumento para evitar convocar a una sesión de Cabildo, como se lo están pidiendo por escrito los regidores. Eso de que no lo puede hacer porque no existen condiciones de salubridad no se lo hacen válido del todo. Y es que él se reúne con sus funcionarios, y estos realizan actividades en público para mandar el mensaje que el gobierno no está paralizado.

Ejemplos hay muchos. En el fondo, la intención es revertir las críticas de sus opositores, como la del líder del PAN, Ariel Aguilar; el coordinador de los regidores priistas, Raúl Cota, entre otros, de que queda a deber en su liderazgo en medio de la pandemia. Pero con esto se desvanece su argumento de no convocar a sesión de Cabildo.



Receso. Los productores del Valle del Carrizo y del Fuerte van a esperar la postura del dueño de Multigranos, Carlos Ramírez, el próximo viernes, para definir el rumbo de su movimiento a fin de lograr que este les pague la cosecha de trigo y maíz que le entregaron hace un año y que no se las paga. Las protestas se agudizaron la semana pasada porque Ramírez se retiró del fideicomiso con pretextos y mentiras para seguir evadiendo su compromiso.

Ante los zafarranchos que se han armado en las afueras de su casa y que amenazan con seguir, Ramírez ofreció dar respuesta el viernes. Algunos ya no le creen, pero ya se sabrá el viernes si tienen razón o no.



Blindado. La reaparición del senador priista Mario Zamora Gastélum, apoyando a los productores en la marcha del pasado viernes revivió de nuevo los señalamientos de la familia del dueño de la empresa Multigranos, Carlos Ramírez, de que el movimiento es político.

La primera vez que Zamora Gastélum se presentó con los trigueros para darles su apoyo la esposa de Ramírez lo acusó de politizar el caso victimizando al empresario.

Antes ni ahora esos señalamientos tuvieron mayor trascendencia porque los agricultores no traen más bandera que la que les pague Ramírez y mal haría Zamora Gastélum en darles la espalda. Ya que si el senador agarra puntos por su respaldo ya es otra cosa.