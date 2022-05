Viene AMLO a calmar ánimos

audima

A tranquilizar los ánimos. Este fin de semana estará en Sinaloa el presidente López Obrador. Vendrá nuevamente a supervisar el proyecto de las presas Santa María en El Rosario y los canales de distribución de la Picachos. También la obra carretera Badiraguato-Parral. Nada nuevo. Pero para “planchar” el terreno que pisará el presidente, el gobernador Rubén Rocha Moya se presentó ayer en lo que será la presa Santa María. En el incipiente nuevo pueblo de Santa María, a donde irán a parar los comuneros que verán sus casas quedar bajo el agua de la presa. Había que adelantarse. Y así lo hizo Rocha Moya, que ayer entregó las primeras 58 viviendas para igual número de familias de comuneros. Pero aún faltan más. Y Rocha Moya se comprometió con los comuneros a realizar un segundo programa de construcción de viviendas. De hecho, ante los comuneros, Rocha Moya a todo dijo que sí. Incluyendo la pavimentación de 14 kilómetros de carretera para comunicar al nuevo pueblo. El nuevo asentamiento cuenta con una clínica de salud, pero sin personal médico, quiosco y escuelas como jardín de niños y primaria. Hasta una iglesia se construyó, que ayer fue bendecida ni más ni menos que por el obispo de Mazatlán, Mario Espinosa, quien viajó ayer hasta lo alto de la comunidad de Santa María. López Obrador supervisará lo que hay. Esperemos que no surjan otros problemas. El gobernador se hizo acompañar de casi todo su gabinete, a quienes asignó labores para responder lo más pronto posible a las demandas de los comuneros.

La cruda realidad. A casi una semana de fiestas, desfiles y viajes, el alcalde Luis Guillermo Benítez regresó a Mazatlán para enfrentar la “cruda” realidad. Su agresiva forma en que ordenó que fuera despedida su expareja sentimental de la presidencia del DIF ya lo colocó nuevamente en la mira de otra nueva denuncia. Se vino a encontrar que la Auditoría Superior de Sinaloa abrió una carpeta de investigación por las irregularidades obvias en la compra de luminarias sin someterla a licitación y otras que acumula y que han presentado organismos privados, sociales y regidores de Mazatlán. Benítez le apuesta a lo que siempre ha argumentado cuando se ve en medio de la polémica. Su amistad con el presidente López Obrador. Invariablemente ha dicho es que amigo del presidente. Lo mismo había dicho el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, y mire dónde se encuentra. Está a punto de ser sacado de la presidencia. Su desafuero camina en el Congreso del Estado.

Primero la polarización. El presidente no se inmuta ante masacres continuas que se registran en el país. Al presidente pareciera más interesarle seguir polarizando al país y lo demás, como el lo dice: “Al carajo”. El pasado martes 24 de mayo, México vivió el segundo día más sangriento en los últimos tres años. El mismo Gobierno reportó 118 asesinatos a través de su Gabinete de Seguridad. Superado solamente por el 1 de diciembre del 2019, cuando se registraron 127 asesinatos. El episodio sangriento de hace tres días no le valió ninguna mención en su “mañanera”. Se supone que el Gabinete de Seguridad se reúne diariamente y se le informa al presidente, cuando él no está presente, de lo que sucede en el país. No oyen, no ven. ¿Entonces? Lo peor sería que estén engañando al presidente.