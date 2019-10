Viene el Gabinete de Seguridad. Hoy se levantará el telón. La jornada violenta, cruenta y terrorífica que vivió Culiacán ayer podría conocerse con más detalle cuando sesionen aquí los integrantes del Consejo de Seguridad Federal, que encabeza Alfonso Durazo. A pesar de todas las versiones que circularon de que había resultado detenido en un operativo federal el hijo del “Chapo” Guzmán, por la noche, Durazo dejó entrever que el hijo del capo pudo ser identificado pero no detenido. Ninguna autoridad oficialmente quiso confirmar las versiones. Con gran intensidad, los portales de todos los medios de comunicación y redes sociales dieron cuenta de la guerra que se vivió por las calles de Culiacán. Algo jamás visto. Y en los radios de comunicación de las corporaciones policiacas, las amenazas de supuestos delincuentes contra la milicia, al parecer lograron su objetivo. El gobernador Quirino Ordaz Coppel, el secretario General de Gobierno, Gonzalo Gómez Flores, y el secretario de Seguridad en Sinaloa, Cristóbal Castañeda, dirigieron mensajes a los ciudadanos para mantener la calma y dejar en manos de los cuerpos de seguridad la situación. Por lo pronto y de manera preventiva, se ordenó suspender las clases en todos los planteles escolares de Culiacán. Decisión que fue clave ayer al suspender clases por la amenaza de lluvias.

Atacan a periodista de Mazatlán. Con un perfil falso, apareció en redes sociales una acusación en contra del propietario del portal Sinaloa en Línea, Mahatma Millán. Las sospechas apuntan hacia las instalaciones del Palacio Municipal. Y particularmente contra el director de Comunicación Social, Jorge Contreras. En Culiacán es fama pública la que tiene este sujeto de inventar infundios contra todo aquel le signifique un estorbo a sus fines personales. Y como la publicación de marras implica un riesgo para la seguridad del periodista Millán y su familia, habrá que ver que se interponga una denuncia formal ante las autoridades competentes y hacer responsable de su seguridad y la de su familia al funcionario municipal y al mismo alcalde Luis Guillermo Benítez. Esta no es la única publicación con perfiles falsos que sale desde Palacio Municipal en contra de los críticos del “Químico”. Anteriormente fue víctima de ellos el columnista Guillermo Osuna Hi. Además de las amenazas que le hicieron llegar al periodista Mario Martini.

Focos rojos en la UAS. El Congreso del Estado le dio lectura a lo que llaman una “reforma a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa”. Pero en esa misma sesión dejaron en claro que lo que buscan los diputados de Morena es una “venganza”. Y dieron la apariencia de actuar por encargo. Si realmente pretenden cambiar las cosas en la UAS, lo primero que tienen que hacer es actuar con responsabilidad. Porque si pretenden regresar a nuestra casa de estudios a lo que se vivía hace 20 años, sinceramente se están equivocando. En su enfermiza intención de acabar con Melesio Cuen y el Partido Sinaloense, han comenzado a cometer errores que a la postre se les pueden revertir. Y todo porque los diputados de Morena no se preparan. No leen. No actúan de acuerdo con lo que establece la ley. Les ganan las vísceras. Y también, agachan la cabeza y levantan la mano sin leer siquiera lo que están aprobando. Con inteligencia se puede.