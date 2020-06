Viene fin del ciclo escolar

Después de miles de peripecias, de una etapa intensiva de aprendizaje, tanto de los maestros como de los estudiantes y padres y madres de familia, estamos en vísperas del fin del ciclo escolar, ya que para el próximo viernes 5 de junio está previsto concluir el programa “Aprendiendo en casa”, y luego viene la evaluación y el cierre.

El 8 de junio sesionará el consejo escolar de manera virtual, explica el secretario de SEPyC, Juan Alfonso Mejía; luego el 12 se efectúan las evaluaciones y entre el 15 y el 19 se entregan las calificaciones a los 489 mil estudiantes de jardines de niños, primaria y secundaria de todo el estado y el 22 de junio concluye oficialmente el ciclo escolar, ya nadie debe estar conectado a los sistemas virtuales de educación.

El funcionario dice que los maestros de Sinaloa se vistieron de héroes, porque sacaron adelante el ciclo escolar en plena pandemia del coronavirus, de la misma manera se integraron los padres y madres de familia, que tuvieron que aprender a tomar clases por teléfonos celulares, iPad, computadoras, radio y televisión e incluso hacer tareas con cuadernillos escolares.

“Cuándo terminan las clases”, era el clamor general y la mayoría empezarán a descansar a partir del 5 de junio, ya están en marcha las preinscripciones y el nuevo ciclo escolar, el 2020-21, iniciará el 31 de agosto, aunque algunos, los que salgan reprobados, tendrán que reiniciar desde el 10 de agosto.

Más que reprobados, hay un porcentaje del 3 por ciento de estudiantes con los que no se pudo hacer contacto durante el periodo de clases virtuales, y otros que se contactaban en forma intermitente, y estos tendrá que regularizarse antes que inicie el próximo ciclo.

Por el momento Alfonso Mejía no quiere adelantar si a partir del 31 de agosto los estudiantes y maestros podrán regresar a las aulas, a la educación presencial, aunque con estrictas medidas sanitarias, o seguirán las clases virtuales, esto lo decidirá el secretario de Salud, Efrén Encinas, y de acuerdo con las condiciones que existan por la pandemia. El shock para el sector educativo fue muy fuerte y ojalá pronto se pueda volver a la normalidad.



Popurrí. Tener confianza y paciencia, esperar a la evolución de los precios del mercado, recomendó el gobernador Quirino Ordaz el domingo por la tarde a los productores; sin embargo, algunos de estos desestimaron su mensaje, como los campesinos de Guasave, encabezados por Alejandro Cervantes, que ayer se plantaron en la caseta de peaje de Las Brisas, en demanda que el gobierno federal cumpla con el precio de 4 mil 150 pesos por tonelada del alimento.



NARCOPOLICÍA. Se complica la situación para el exsuperpolicía Genaro García Luna, ya que los jueces de Nueva York le negaron por tercera ocasión la libertad bajo fianza, y los fiscales lo calificaron de mentiroso y entregaron pruebas de los actos de corrupción en que incurrió, con grabaciones, transferencias y propiedades millonarias. Analistas aseguran que las autoridades estadounidenses no están jugando. Allá no hay amparos al vapor, y que también podrían ir por el expresidente Felipe Calderón.