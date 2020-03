Viene la transformación marítima. Mazatlán tendrá una nueva terminal para cruceros turísticos. Desde hace dos años, cuando se comenzó a gestionar el arribo de más cruceros turísticos a Mazatlán, se planteó la necesidad de contar con una nueva terminal que permitiera el arribo de un mayor número de buques. Los estudios se realizaron. Las gestiones se llevaron a cabo ante el Gobierno federal. El cambio de Gobierno no cambió la idea del proyecto. Al contrario, se revisó y se confirmó que es viable. Ahora el coordinador general de Puertos y Marina Mercante de la SCT, Héctor López Gutiérrez, en compañía del gobernador Quirino Ordaz Coppel anunciaron la inversión de dos mil 500 millones de pesos para la construcción de la nueva terminal de cruceros turísticos. Las empresas navieras más importantes de Estados Unidos que son las que operan a los cruceros turísticos habían demandado mejoras en las instalaciones portuarias. Mejoras que garantizaran una mayor seguridad de los miles de cruceristas al descender de los buques a visitar el puerto. Mejoras para el “atraque” de cruceros; y en los servicios que demandan esos buques. El Gobierno del Estado se había comprometido con las empresas navieras que gestionaría ante el Gobierno federal lo necesario. Ayer se hizo el anuncio oficial y más pronto de lo que se presume se licitará la obra.

Dos amenazas. El anuncio de la construcción de la nueva terminal marítima llega junto con dos amenazas al turismo de cruceros. Una es la del coronavirus que al parecer por azares del destino el virus difícilmente logra sobrevivir a temperaturas mayores de los 26 grados. Eso nos deja a salvo. Si fuera cierto. Y la otra es la que ayer lanzó el presidente Donald Trump de que prohibiría el turismo de cruceros. La primera amenaza de que surjan aquí brotes de coronavirus la despejó el secretario de Turismo, Óscar Pérez Barros, quien afirmó que aquí no se han reportado ningún caso. Y que el pasajero de uno de los cruceros que después falleció en Estados Unidos no desembarcó en Mazatlán. Pero hay 21 pasajeros más de ese barco que fueron reportados como “contagiados”. 19 tripulantes y dos pasajeros. Las amenazas de que pudiera enfrentarse una nueva caída en el arribo de cruceros turísticos aumentó cuando en los tres últimos días dos cruceros cancelaron su arribo a Mazatlán, Las especulaciones aparecieron de inmediato. Se trataba del buque Panorama con 4 mil 500 turistas a bordo que no arribó el lunes. Y el Royal Princess con tres mil 200 pasajeros. El primero no arribó por fallas mecánicas y el segundo por estar sujeto a una revisión de sanidad internacional. Hoy están programados por llegar el Oostardam y el Norwegian Joy. Al parecer confirmados.

Comisionado fantasma. A cuatro días de que se declare oficialmente la veda del camarón en el Pacífico y aguas interiores, no hay líder pesquero que conozca dónde se encuentra el comisionado de Conapesca Raúl Elenes. No solo fue su ausencia notoria en la reunión nacional realizada en las mismas instalaciones de Conapesca para dar a conocer la fecha de la veda del camarón, sino que los dirigentes pesqueros tienen tiempo intentando reunirse con Elenes, y estos mismos comentan que no ha sido posible localizarlo. Se desconoce si esté en la Ciudad de México o simplemente se encierre en sus oficinas. Se hizo humo.