Vienen más reformas urgentes, adelanta el diputado federal Iván Ayala Bobadilla. Entre otras, se negocia la reducción del subsidio a los partidos políticos, la eliminación del fuero presidencial, pero sobre todo defiende las leyes ya aprobadas y que han enfrentado una feroz resistencia y críticas, como la de la extinción del dominio, el castigo a las falsas empresas factureras y al “lavado de dinero”.

Estas últimas pegan directo a la delincuencia de “cuello blanco” y a la delincuencia organizada, y pide al pueblo que tenga confianza, que todo se está haciendo en beneficio del país, porque combatiendo el lavado de dinero y la evasión fiscal, que ya se hace en la mayoría de los países, se logrará restar fuerza a los funcionarios corruptos y a los cárteles de las drogas que escondían su dinero con mucha facilidad porque no era fiscalizado.

Ratifica que el gobierno de la Cuarta Transformación está cumpliendo con los compromisos de campaña, con lo que el pueblo exige, que se hagan cambios a fondo. “No nos podemos quedar callados, voltear para otro lado y solapar la corrupción y la impunidad, que están entre los males principales del país”.

También es necesaria una reforma al poder judicial y se están buscando los consensos para hacerla. “Tengan la seguridad que el 2020 va a ser mejor que el 2019”, asegura.



Popurrí. La canción de la burrita del aquimichu le cae muy bien al Congreso del Estado, un día da un paso para adelante u otro da uno para atrás. Esto por la revocación del punto de acuerdo que había tomado la semana pasada para destituir a la rectora de la UAIM Guadalupe Ibarra. Resulta que antier salieron con que “dijo mi mamá que siempre no” y mediante votación la echaron para abajo.

Esto demuestra, a pesar de que los puntos de acuerdo no sirven para nada, que la rectora tenía razón, que no tiene facultades para hacerle juicio político y mucho menos para destituirla, y ayer contestó en manera muy diplomática, ya no retadora, sino simplemente declarando abiertas las preinscripciones y resaltando las carreras, las bondades y el sistema de becas que tiene la universidad.



PUGNA. “Show” de nuevo ayer en el Cabildo de Ahome, donde durante la sesión ordinaria se presentó un grupo de comisarios ejidales y líderes sociales de diferentes poblados a defender a la síndica de la Central Mochis, Irma Delgado, que está a punto de ser castigada con una inhabilitación y separación de sus funciones por seis meses, por supuestamente incitar a la violencia.

El punto bueno de la sesión de ayer fue la compra, o pago en especie de un terreno de 3 mil 600 metros cuadrados en Topolobampo, en 15 millones de pesos, para destinarlo a actividades culturales, recreativas y turística. Para que no quepa duda fue el mismo regidor priista Raúl Cota el que presentó oficialmente la propuesta del alcalde Billy Chapman.



OPERATIVO. Revuelo de nuevo en Culiacán, que coloca a Sinaloa otra vez en el huracán de las noticias nacionales, cuando un fuerte operativo de las fuerzas armadas detuvo a un pariente y operador de los Caro Quintero, presuntos capos del narcotráfico.