Vienen millonarias inversiones

Durante los últimos meses Topolobampo se ha convertido en uno de los lugares más codiciados del país, y no es para menos, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el canciller Marcelo Ebrard acaban de anunciar que en la reunión bilateral entre empresarios y autoridades mexicanas y estadounidenses se acordó incluirlo en el proyecto de inversiones por 40 mil millones de dólares que se harán en los próximos dos años.

En la conferencia mañanera, el presidente también destacó la importancia que los indígenas del norte de Sinaloa hayan votado y decidido de manera pacífica y voluntaria aprobar la construcción de la planta de fertilizantes en Topo, que traerá inversiones por 5 mil millones de dólares. Son las mayores inversiones históricas para México.

El puerto está en el plan para construir una planta de gas licuado de la empresa Sempra, que también invertirá en Salina Cruz, Oaxaca. Se pretende exportar el gas desde México a Europa, que enfrenta una grave escasez por el corte de abasto provocado por la guerra entre Rusia y Ucrania.

AMLO propuso ese paquete de inversiones en la entrevista que sostuvo con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, e inmediatamente fue aceptado por los empresarios, que ven la oportunidad de hacer negocios en el país.

Para el alcalde Gerardo Vargas se abren las oportunidades para el desarrollo acelerado de Ahome y admite que esto representa un reto para desarrollar más infraestructura de servicios y dijo que es una distinción que el puerto y el municipio cuenten con las condiciones para atraer las grandes inversiones energéticas. “Nos van a ayudar a generar empleos y elevar la calidad de vida. Falta acelerar el proyecto de la planta y que no surjan grupos que se opongan a las nuevas inversiones.

Popurrí. El exalcalde y actual diputado federal Billy Chapman defiende la construcción de la planta de fertilizantes en Topololobampo y alaba la paciencia que ha tenido la empresa alemana GPO para insistir en construir en el puerto, a pesar de las trabas burocráticos de los tres niveles de gobierno que ha encontrado durante cerca de 10 años de sus gestiones. Esto se debe a la situación privilegiada del puerto y de concretarse la planta arrancaría el desarrollo industrial de un área que ahora depende de la agricultura, y los productores contarían con insumos para producir.

PAS Y PAS. Eran tres los regidores del PAS y ahora, con la salida y el intento de volver a entrar de Carlos Valle Saracho, ya no se sabe cuántos son, pero lo que sí se sabe es que no se tragan unos a otros, que están peleados y que, contra lo que se esperaba, la exdirigente del partido en Ahome Marysol Morales se niega a obedecer ciegamente las instrucciones del líder moral del partido, Héctor Melesio Cuen, y condiciona el reconocimiento de Ramón Salmerón como coordinador de la bancada a que sea aprobada por la mayoría.

Pero, además, Salmerón no trae ningún papel que avale su nombramiento, y Valle Saracho dice que su renuncia no vale porque nunca la presentó por escrito, pero además no dejará la Comisión de Concertación. Se vislumbra desbandada.