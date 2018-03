Viernes 30, barajas nuevas para póker 2018; final será entre dos

1.- Análisis, encuestas y preferencias electorales recomenzarán el viernes 30 que inicie el periodo formal de campañas. Como dicen en el póker, barajas nuevas. La diferencia real entre los tres principales es de 4 puntos entre uno y otro.2.- Las encuestas hasta ahora han registrado pasiones, tendencias y expectativas. A partir del inicio formal las encuestas van a registrar ya votos definidos. Se prevé que un 40% de los electores decida a boca de urna.3.- Como ocurrió en las elecciones de 1988, 1994, 2000, 2006 y 2012, la del 2018 se definirá entre dos: López Obrador y Ricardo Anaya o José Antonio Meade Kuribreña. El panista-perredista comenzará en segundo sitio y el abanderado de la coalición PRI-PGR no pudo salir del tercer sitio.4.- Hasta hoy sólo habría una independiente; la próxima semana se decidiría en tribunales si Jaime Rodríguez El Bronco alcanza la depuración de firmas canceladas. De todos modos, las encuestas no registran más de 9 puntos.5.- La otra batalla real será por la primera minoría en el Congreso. El PRI tiene hoy 42% de la bancada y su expectativa será mantener la primera minoría con 35%. Morena y el PRD disputarán los mismos votos, porque no hay indicios que los votos por López Obrador se extiendan a Morena en el legislativo. Y el PAN buscará mantener el segundo sitio con 25%.6.- Mientras López Obrador enfrentó esta semana una ruptura interna entre los radicales y los neomorenistas llegados del PRI y del PAN, Anaya logró la incorporación a su equipo de Jorge G. Castañeda, un intelectual polémico pero sin duda el mejor operador estratégico, inclusive superior que el amorcillado y temeroso Marcelo Ebrard Casaubón que lo sumaron al equipo morenista sin darle visibilidad porque sus pasivos legales son un lastre.7.- Castañeda, además, suma la internacionalización de las elecciones, lo que podría fortalecerse con la participación de Emilio Álvarez Icaza, exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, en la campaña anayista.8.- El Instituto Nacional Electoral ha sido rebasado por la dinámica descontrolada del proceso electoral y sus consejeros han sido incapaces de dar garantías de credibilidad. El consejero presidente Lorenzo Córdova Vianello perdió autoridad política y moral cuando en 2015 humilló con burlas a indígenas.9.- La novedad ha sido el hecho de que toda la ofensiva del PRI-PGR contra Anaya no logró desbarrancar al panista de la tendencia de los votos.10.- López Obrador ha llegado a tener hasta 20 puntos de ventaja en algunas encuestas, pero comenzará la campaña formal con menos de 5.11.- Los debates van a reacomodar posiciones y en ellos López Obrador será el gran derrotado frente a los polemistas Anaya y Meade porque carece de habilidad para las discusiones.12.- Así que nadie debe confiar en que la elección ya está resuelta en encuestas. Por eso el más preocupado es López Obrador.-0-Política para dummies: La política es la habilidad para articular los mil y un datos de la realidad, porque la derrota está en los detalles.Si yo fuera Maquiavelo: “Todo hombre prudente debe entrar en el camino seguido por los grandes e imitar a los que han sido excelsos, para que, si no los iguala en virtud, por lo menos se les acerque”.Sólo para sus ojos:* Recuerde consultar todos los días el sitio www.seguridadydefensa.mx para enterarse de los juegos geopolíticos de poder.* Amenazas de agarrarse a golpes entre el exvicepresidente Biden y el presidente Trump. Ayer Trump escribió este tuit: “El loco de Joe Biden está tratando de actuar como un tipo duro. En realidad, él es débil, tanto mental como físicamente, y aún así me amenaza, por segunda vez, con asalto físico. Él no me conoce, pero bajaría rápido y duro, llorando todo el camino. ¡No amenaces a la gente, Joe!” Y se quejan de las agresiones verbales de políticos mexicanos.* Guanajuato se descompone por la violencia del crimen organizado. Las autoridades panistas miran hacia otro lado y el gobierno federal se ve rebasado.* El tema de los sobornos de Odebrecht siga tumbando altos políticos y presidentes en América Latina y aquí nada ha pasado. Pero lo seguro es que será tema de campañas contra el PRI y sin duda de los debates presidenciales.* Famosas últimas palabras: “Quiero pasar a la historia como Juárez…, y no es ego”: Andrés Manuel López Obrador en entrevista en Milenio TV.